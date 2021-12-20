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標普撤銷評級 中國恒大股價跌破歷史新低

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國恒大集團被打上違約標記，股價重挫。圖／取自每日經濟新聞
中國恒大集團被打上違約標記，股價重挫。圖／取自每日經濟新聞

在標準普爾也宣告恒大違約，更進一步將其評級下調至SD並撤銷評級後，中國恒大20日一早在港股開盤隨即走跌，午後股價大跌已超過8%，報價港幣1.48元，突破歷史新低。

截至下午2時18分，中國恒大現報港幣1.48元，跌幅8.64%，今年以來累積跌幅約9成，市值也僅剩港幣195.42億元。

據同花順財經報導，標普已將恒大評級下調至SD並撤銷評級，同時，標普還撤銷對中國恒大附屬公司恒大地產、天基控股的評級。標普指出，中國恒大集團及其境外融資平台天基控股未能支付未到期美元優先票據的利息，支付寬限期也已到期。

在此之前，中國恒大於本月3日公告稱，一筆總額2.6億美元的海外有抵押私募債確定跳票，引發市場高度關注，大陸官方則在第一時間出面，全力防堵市場爆發骨牌效應。廣東省人民政府宣布派出工作組進駐恒大，中國人民銀行、銀保監會、證監會也罕見同聲喊話穩定市場信心。

接著，惠譽9日率先將恒大評級從CC級下調至RD，代表該公司在債券或其他金融債務上發生了未解決的支付違約，但尚未進入破產申請。

而後，標普在上周五 (17日)也正式宣布恒大違約，並將恒大的評級從CC降至「選擇性違約（SD）」。當時路透報導指，標普表示，恒大在被降級為選擇性違約後要求撤銷評級，這意味著該公司錯過了一筆債券的償付，但不一定是所有債券的償付。

在此之前，同屬全球三大信評公司之一的穆迪，已於9月宣布下調了恒大的評級。

恒大 標普 中國人民銀行

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