大陸央行下調1年期LPR利率 19個月以來首次

中國人民銀行（大陸央行）20日公告，貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.8%，5年期以上LPR為4.65%。其中，1年期利率較先前的3.85%小幅下調，為19個月以來首次，有專家認為，繼降準後，北京釋放出較為明顯的降息訊號。

貸款市場報價利率（LPR）係由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由大陸全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。

在此之前，大陸的LPR利率自2020年4月以來，已經連續19個月不變，但在日前人行宣布降準，並續作中期借貸便利（MLF）後，市場便對LPR下調形成預期。同時，雖調降LPR利率和操作MLF不被視為正式的降息，但新浪財經報導分析，這是一個比較明顯的降息訊號。

報導引述專家分析指，這次只調降了1年期，5年期未變，說明旨在降低短期流動性的資金成本，幫助金融市場解決短期資金成本問題。未來，政策繼續放鬆的預期仍然存在，因此市場將繼續在這一因素上受到支撐。

國金證券研究報告指出，1年LPR小幅下調5BP、5年LPR不動，基本符合市場預期。在經濟需求收縮下，降低實體融資成本，激發市場主體活力和需求，是金融「穩增長」的重要途徑。