快訊

建商要立切結書 央行四度打房，藏高明的一招？

王力宏正式道歉 宣布暫時退出演藝圈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸央行下調1年期LPR利率 19個月以來首次

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
人行宣布下調1年期LPR利率。本報系資料庫
人行宣布下調1年期LPR利率。本報系資料庫

中國人民銀行（大陸央行）20日公告，貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.8%，5年期以上LPR為4.65%。其中，1年期利率較先前的3.85%小幅下調，為19個月以來首次，有專家認為，繼降準後，北京釋放出較為明顯的降息訊號。

貸款市場報價利率（LPR）係由各報價行按公開市場操作利率（主要指中期借貸便利利率）加點形成的方式報價，由大陸全國銀行間同業拆借中心計算得出，為銀行貸款提供定價參考。

在此之前，大陸的LPR利率自2020年4月以來，已經連續19個月不變，但在日前人行宣布降準，並續作中期借貸便利（MLF）後，市場便對LPR下調形成預期。同時，雖調降LPR利率和操作MLF不被視為正式的降息，但新浪財經報導分析，這是一個比較明顯的降息訊號。

報導引述專家分析指，這次只調降了1年期，5年期未變，說明旨在降低短期流動性的資金成本，幫助金融市場解決短期資金成本問題。未來，政策繼續放鬆的預期仍然存在，因此市場將繼續在這一因素上受到支撐。

國金證券研究報告指出，1年LPR小幅下調5BP、5年LPR不動，基本符合市場預期。在經濟需求收縮下，降低實體融資成本，激發市場主體活力和需求，是金融「穩增長」的重要途徑。

中國人民銀行 北京

延伸閱讀

土耳其總統厄多安堅持降息 端出伊斯蘭教義當依據

瑞銀汪濤：估中國2022年GDP成長5.4% 降息機率較小

中國大陸今日降準 將釋出逾新台幣5兆元流動性

台灣月薪5萬就算高？ 網揭「這政策」本是好意：未料造成低薪

相關新聞

商湯宣布重啟IPO 30日掛牌籌資逾200億元

日前因遭美國第二度制裁後，宣布「延遲」赴港IPO計畫的大陸AI公司商湯科技，20日於港交所公告稱，重啟公開招股，發行規模...

大陸央行下調1年期LPR利率 19個月以來首次

中國人民銀行（大陸央行）20日公告，貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為3.8%，5年期以上LPR為4.65%。...

今年前11月 核准「陸資來台」金額年減62%

經濟部投審會20日公布數據顯示，受新冠疫情、美中關係變動下的兩岸情勢等影響，今年1到11月，核准僑外投資金額較去年同期減...

四川德陽打造「西部傳感谷」

以「傳感改變世界萬物智能互聯」為主題的「西部傳感谷」發布會，近日在四川德陽高新區舉行。大陸傳感器（台灣稱感測器）領域知名...

專精特新產業園 在廣州啟動

廣州開發區專精特新產業園18日正式啟動，成為粵港澳大灣區首個專精特新產業園。

雲台綠能產業交流合作對接會 昭通舉行

第9屆雲台會「雲台綠色能源產業交流合作對接會」，前天在昭通市舉行；來自兩岸的企業家、專家學者圍繞加快推進昭通綠色能源產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。