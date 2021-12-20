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商湯宣布重啟IPO 30日掛牌籌資逾200億元

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
商湯科技重啟香港IPO。取自AI財經社
商湯科技重啟香港IPO。取自AI財經社

日前因遭美國第二度制裁後，宣布「延遲」赴港IPO計畫的大陸AI公司商湯科技，20日於港交所公告稱，重啟公開招股，發行規模和定價區間與此前保持一致，預計12月30日在港交所上市掛牌。

根據商湯科技公告，商湯此次掛牌，共將發行15億股，招股價介於每股港幣3.85元至3.99元，換算籌資額約港幣60億元（約新台幣214億元）。該股12月23日中午12時截止認購，預期將於12月30日掛牌。

在修改後的上市文件中，商湯上市的承銷商出現變動，國泰君安證券（香港）有限公司及交銀國際證券有限公司不再擔任聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人及聯合承銷商，而中金公司、海通國際和匯豐銀行仍為聯席保薦人。

另一方面，商湯的9家基石投資者，分別為中國誠通旗下的混合所有製改革基金、徐匯資本、國盛集團、上海人工智能產業投資基金、上汽集團、國泰君安、香港科技園、希瑪眼科、泰州文旅，基石投資規模較先前進一步提升至5.1億美元。

商湯科技被美國財政部列入「涉軍企業黑名單」後，13日中午發布聲明稿指出，公司全球發售及上市將會延遲，待更新相關資料後重啟，但商湯強調，公司仍致力盡快完成全球發售及上市。

商湯於2014年在香港成立，同年發表DeepID系列人臉識別算法擊敗Facebook。商湯與依圖、曠視和雲從在AI視覺領域，被並稱為大陸AI四小龍，成立至今已完成12輪融資，估值超過120億美元，居四小龍之首。商湯開發的領先人臉識別系統，曾被外媒指控用於監控新疆的維吾爾族人，以致2019年被美國商務部列入「實體清單」。

12月6日，商湯科技宣布以「商湯集團股份有限公司」(0020.HK)，啟動香港首次公開募股（IPO），並原定於17日正式掛牌。

香港 美國 AI

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