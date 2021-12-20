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廣東對東協外貿 今年破兆元

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸海關總署廣東分署19日發布統計數據，今年前11個月，廣東對東協國家進出口1.11兆元（人民幣，下同），同比增長14.8%。

中新社報導，數據顯示，今年前11個月，廣東外貿進出口7.47兆元，已超去年全年7.09兆元的規模，較去年同期增長17.4%，占中國大陸外貿總值的21.1%。

單月進出口繼續保持2位數增長。11月份，廣東外貿進出口7539.7億元，同比增長10.6%。一般貿易增速最快。前11個月，廣東以一般貿易方式進出口3.91兆元，同比增長20%；加工貿易同比增長13.4%；保稅物流同比增長18.8%。

民營企業比重提升。前11個月，廣東民營企業進出口4.22兆元，同比增長20.6%，占外貿比重提升至56.6%，穩居廣東第一大外貿經營主體地位；外商投資企業同比增長13.5%；國有企業同比增長13.6%。

廣東與主要貿易夥伴進出口均保持2位數增長。前11個月，廣東對東協國家進出口1.11兆元，同比增長14.8%；對香港同比增長16%；對美國同比增長15%；對歐盟同比增長21.4%。

機電產品出口比重提升。前11個月，廣東出口機電產品3.15兆元，同比增長18.4%，占廣東出口總值的比重提升至69%。

重要生產原材料進口較快增長。前11個月，廣東進口集成電路9760.7億元，同比增長21.3%；進口煤及褐煤5685.3萬噸，同比增加56.3%；天然氣676.1萬噸，同比增加14.5%。

廣東 東協 人民幣

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