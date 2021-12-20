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雲台綠能產業交流合作對接會 昭通舉行

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
昭通市推動綠色能源產業發展頗有成效，圖為昭通市昭陽區紅蘋果基地。圖／本報雲南昭通傳真
昭通市推動綠色能源產業發展頗有成效，圖為昭通市昭陽區紅蘋果基地。圖／本報雲南昭通傳真

第9屆雲台會「雲台綠色能源產業交流合作對接會」，前天在昭通市舉行；來自兩岸的企業家、專家學者圍繞加快推進昭通綠色能源產業發展，進行投資考察、對接洽談，共謀合作發展，助推昭通做實「鞏固拓展脫貧攻堅成果、生態文明建設、滇東北開發享、人力資源開發」，進一步促進昭通與台灣各領域的交流合作。

雲南省台辦主任王忠表示，近年來雲台經貿合作不斷深化，全省貫徹落實惠台政策扎實有效。昭通作為滇東北開發的核心區，是雲南融入長江經濟帶和成渝地區雙城經濟圈橋頭堡；誠摯邀請台商台企們積極參與昭通滇東北開發開放新高地、脫貧致富示範區、生態保護修復排頭兵建設，到昭通投資興業、共謀發展。

昭通市長朱家偉表示，如今的昭通，迎來了大開發、大建設、大跨越的黃金時期，希望廣大企業家朋友主動融入昭通發展，以敏銳的眼光發現機遇，以靈敏的嗅覺捕捉機遇，在昭通加快發展的過程中，實現企業大發展、大跨越。

對接會上，昭通市政府分別與昆明台協、錫山家具集團、雲台文旅集團進行了合作框架協議的簽約，將進一步加深在綠色新型材料、文化旅遊等方面交流合作。　

第9屆雲台會另一活動「雲台綠色食品產業交流合作對接會」，在普洱舉行。會議採取線上線下相結合的方式，圍繞「普台融合新發展」主題展開深入研討，共謀雲台「綠色食品」產業合作，共話兩地經濟社會融合發展。

普洱位於大陸西南邊陲，是「七彩雲南」豐富性和多樣性的縮影。會上，台商代表、當地企業代表交流發言，普洱市相關部門就當地基本情況進行介紹，並就有關問題進行政策解讀。

作為大陸唯一的國家綠色經濟試驗示範區，普洱率先探索推行GDP（國民生產總值）與GEP（生態系統生產總值）雙核算考評體系，厚植綠色根基，傳承綠色文化，發展綠色產業，打造綠色品牌。

1996年，台胞黃進傳帶著青心烏龍茶苗來到普洱市景東縣。依託當地的自然條件優勢，黃進傳把先進的種植經驗和技術帶到當地，目前已在景東和香格里拉種植1400多畝茶地，公司在當地形成集種植、加工、銷售一體的產業鏈，助推當地經濟建設發展。「雲南的發展變化很大，這為台商投資帶來了更多機遇。」黃進傳說。

雲南省台辦副主任張燦表示，雲南將繼續大力支持普台交流合作，讓廣大台胞台企在普洱實現更好的發展，讓台企能充分發揮優勢，積極參與到普洱打造綠色經濟示範區、興邊富民示範區、國際生態旅遊勝地中。　　

長期以來，在雲南經濟社會發展過程中，台胞台商台企發揮著重要作用。截至2021年9月，雲南省全年新增台資企業53家，實際使用台資2.65億美元，對台貿易額8.31億美元。全省累計批准設立台資企業1072家，實際到位資金19.52億美元，對台貿易92.72億美元。

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