專精特新產業園 在廣州啟動

廣州開發區專精特新產業園18日正式啟動，成為粵港澳大灣區首個專精特新產業園。

新華社報導，廣州市黃埔區、廣州開發區當日舉辦第四季度重大項目集中竣工投試產暨專精特新產業園啟動活動。航空輪胎動力學大科學裝置、慧眼大設施工程預研項目、百濟神州生物島創新中心等86個項目竣工投試產，項目計畫投資總額約861億元（人民幣，下同）。

廣州禾信儀器股份有限公司的產品曾參與「雪龍」號南北極科考，當天竣工投試產的禾信質譜產業化基地項目，將建設大陸國家級工程研究中心、產品應用示範中心等。廣州方邦電子股份有限公司竣工投試產的項目將主要量產電磁屏蔽膜和撓性覆銅板兩種產品，主要應用於5G通訊、晶片封裝等核心行業，填補大陸國內相關技術空白。

航空輪胎動力學大科學裝置依託中科院長春應化所及廣東粵港澳大灣區黃埔材料研究院建設，旨在打造具有世界一流水平的航空輪胎研發與創新基地，填補大陸國內航空輪胎動力學試驗平台空白。慧眼大設施工程預研項目由中國科學院賀福初院士領軍，將以大隊列、多維度的生命組學數據生產和智能計算體系為主要載體，創建一個「碳-硅」融合智能終端大科學裝置。

廣州開發區有大陸國家級「專精特新」小巨人企業32家，大陸國家級製造業「單項冠軍」企業12家。