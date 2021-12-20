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第9屆雲台會主題日 昆明舉辦

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸國台辦副主任裴金佳在第9屆雲台會主題日線上致辭表示，大陸將堅定不移擴大兩岸經貿合作，深化兩岸融合發展。圖／本報雲南昆明傳真
大陸國台辦副主任裴金佳在第9屆雲台會主題日線上致辭表示，大陸將堅定不移擴大兩岸經貿合作，深化兩岸融合發展。圖／本報雲南昆明傳真

第9屆雲台會主題日活動，16日在雲南省昆明市舉辦。大陸國台辦副主任裴金佳線上致辭。他表示，大陸經濟穩中加固的大趨勢不會變，長期向好的基本面不會變，大陸將堅定不移擴大兩岸經貿合作、深化兩岸融合發展，讓更多的台灣同胞從中獲利受益。

裴金佳強調：「我們一貫秉持的兩岸一家親的理念不會變，率先同台灣同胞分享發展機遇的政策不會變，為台商台企辦實事、做好事的舉措不會變。」他還介紹了雲南的發展優勢，希望廣大台商更多關注雲南、投資雲南、扎根雲南。

兩岸企業家、專家學者等齊聚一堂，圍繞「雲台融合新發展」主題，共謀合作，共話發展。雲南省副省長邱江致辭指出，雲台會自2012年舉辦以來，逐漸成為具有較強影響力的交流合作平台。2020年，雲南全省經濟總量達2.45兆元人民幣，全大陸排位從2016年第22位，躍升到第18位，2021年預計全省地區生產總值同比增長8%以上。雲南發展蘊含巨大機遇，誠摯歡迎廣大台胞搶占發展先機，加強產業承接、平台對接、精準連結，在互利共贏中實現融合發展。

新黨前主席郁慕明出席活動並致辭。他倡議廣大台胞擔當時代使命，秉持「兩岸一家親」理念，凝聚「兩岸一條心」力量，借助雲台會平台，同心築夢，共享發展。

活動中，現場簽約15個雲台合作項目，協議金額33.56億元人民幣。主題日活動結束之後，接著將陸續舉辦「雲台綠色能源產業交流合作對接會」、「雲台綠色食品產業交流合作對接會」、「雲澎旅遊文化推介及音樂美食線上活動」等系列活動。

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