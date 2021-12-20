設計徽菜 合肥台商盼獲支持

「希望能驗證自己對徽菜的設計以及與國際接軌的思維，並希望獲得實質性的創業支持，以達成自己的（創業）夢想，為傳播和推介安徽美食盡份力。」台灣青年、合肥創富一家親企業服務公司負責人藏泳榮說。

中新社報導，近年來，隨著徽文化的傳承與發展，愈來愈多的台灣青年將目光瞄準徽文化，欲借力「徽元素」逐夢大陸文創市場。

「95後」的臧泳榮，先後就讀南京師範大學和台灣淡江大學，從大四就開始了創業之路。2019年6月，由他創辦的「一家親」台商餐廳在安徽省馬鞍山市開業。今年其已帶領近200位未曾踏足過安徽的台灣青年，到安徽各地參觀考察。

臧泳榮表示，他最大的愛好就是研究文創產品，因受瑞典鯡魚罐頭的啟發，萌發了開發便攜式徽州臭鱖魚罐頭產品的創意。「臭鱖魚是徽菜的招牌菜，知名度高，具有辨識度，而且罐頭製品易於貿易，可藉助台灣先進的罐頭製品工藝，運用電商直播，讓臭鱖魚走更遠，促進經典徽菜與國際接軌。」

台灣青年、上海錚峰實業（共禾京品）營運長、合夥人李漢柏則將目光瞄向黃山國潮文創禮品。他說，其公司近兩年來深耕家居禮品品類的中國風、中國潮，其中，包括與北京故宮、甘肅敦煌以及各大博物院等配合，除了線下實體店，在線上也打造出諸多網紅爆款。

「把茶文化做到極緻，一定要異業結合，同樣的效果，用不一樣的方式呈現，相信會成為最奪人眼球的文創產品。」台灣淡江大學企業管理學系在讀生張棨媛說，黃山以「綠」聞名，生態優美，綠茶品質高，非常適合做黃山綠茶面膜。

張棨媛認為，綠茶面膜設計是因為綠茶本身具有非常多抗氧化、排毒等效果，而在台灣專業的面膜產業技術上，進行萃取與提取，可以有效地讓綠茶本身的特色發揮至極。「在大陸這麼大的面膜市場下，『綠茶+面膜』自然、健康、安全的產品相信會成為黃山文創產品中的亮點之一」。