快訊

「蕾神」反擊！李靚蕾4點聲明轟王力宏「可恥、性成癮」，強調沒要贍養費

設計徽菜 合肥台商盼獲支持

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「希望能驗證自己對徽菜的設計以及與國際接軌的思維，並希望獲得實質性的創業支持，以達成自己的（創業）夢想，為傳播和推介安徽美食盡份力。」台灣青年、合肥創富一家親企業服務公司負責人藏泳榮說。

中新社報導，近年來，隨著徽文化的傳承與發展，愈來愈多的台灣青年將目光瞄準徽文化，欲借力「徽元素」逐夢大陸文創市場。

「95後」的臧泳榮，先後就讀南京師範大學和台灣淡江大學，從大四就開始了創業之路。2019年6月，由他創辦的「一家親」台商餐廳在安徽省馬鞍山市開業。今年其已帶領近200位未曾踏足過安徽的台灣青年，到安徽各地參觀考察。

臧泳榮表示，他最大的愛好就是研究文創產品，因受瑞典鯡魚罐頭的啟發，萌發了開發便攜式徽州臭鱖魚罐頭產品的創意。「臭鱖魚是徽菜的招牌菜，知名度高，具有辨識度，而且罐頭製品易於貿易，可藉助台灣先進的罐頭製品工藝，運用電商直播，讓臭鱖魚走更遠，促進經典徽菜與國際接軌。」

台灣青年、上海錚峰實業（共禾京品）營運長、合夥人李漢柏則將目光瞄向黃山國潮文創禮品。他說，其公司近兩年來深耕家居禮品品類的中國風、中國潮，其中，包括與北京故宮、甘肅敦煌以及各大博物院等配合，除了線下實體店，在線上也打造出諸多網紅爆款。

「把茶文化做到極緻，一定要異業結合，同樣的效果，用不一樣的方式呈現，相信會成為最奪人眼球的文創產品。」台灣淡江大學企業管理學系在讀生張棨媛說，黃山以「綠」聞名，生態優美，綠茶品質高，非常適合做黃山綠茶面膜

張棨媛認為，綠茶面膜設計是因為綠茶本身具有非常多抗氧化、排毒等效果，而在台灣專業的面膜產業技術上，進行萃取與提取，可以有效地讓綠茶本身的特色發揮至極。「在大陸這麼大的面膜市場下，『綠茶+面膜』自然、健康、安全的產品相信會成為黃山文創產品中的亮點之一」。

文創 面膜 青年

延伸閱讀

天天敷面膜真的可以嗎？還有5個最常犯的敷臉地雷千萬別踩

網酸「一起喝綠茶」暗諷綠茶錶　賴薇如親回：我都喝紅茶

安徽發展機器人 連2年挺746項目

合肥中歐班列 已開行2000列

相關新聞

陸反壟斷 防堵掐尖式併購

大陸國家反壟斷局長甘霖昨（19）日首次公開談及下階段「反壟斷」執法重點指出，將加快修訂《反壟斷法》，並完善市場准入制度、...

四川德陽打造「西部傳感谷」

以「傳感改變世界萬物智能互聯」為主題的「西部傳感谷」發布會，近日在四川德陽高新區舉行。大陸傳感器（台灣稱感測器）領域知名...

專精特新產業園 在廣州啟動

廣州開發區專精特新產業園18日正式啟動，成為粵港澳大灣區首個專精特新產業園。

雲台綠能產業交流合作對接會 昭通舉行

第9屆雲台會「雲台綠色能源產業交流合作對接會」，前天在昭通市舉行；來自兩岸的企業家、專家學者圍繞加快推進昭通綠色能源產業...

第9屆雲台會主題日 昆明舉辦

第9屆雲台會主題日活動，16日在雲南省昆明市舉辦。大陸國台辦副主任裴金佳線上致辭。他表示，大陸經濟穩中加固的大趨勢不會變...

廣東對東協外貿 今年破兆元

大陸海關總署廣東分署19日發布統計數據，今年前11個月，廣東對東協國家進出口1.11兆元（人民幣，下同），同比增長14....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。