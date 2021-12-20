四川德陽打造「西部傳感谷」

以「傳感改變世界萬物智能互聯」為主題的「西部傳感谷」發布會，近日在四川德陽高新區舉行。大陸傳感器（台灣稱感測器）領域知名企業和政、產、學、研、用各界人士匯聚一堂，共商傳感器產業發展規劃，為德陽高新區打造大陸「西部傳感谷」提供人才和智力支撐。

會上，北京上奇數字科技有限公司董事長孫會峰，發布「西部傳感谷」規劃方案；電子科技大學光電科學與工程學院院長蔣亞東，作了題為「傳感器技術創新與發展」的主旨演講；宣布成立了西部首個傳感器產業智庫，首批聘請10名傳感器領域的專家學者。當天，四川省傳感器創新中心分中心、四川省傳感器產業孵化中心，正式在德陽高新區創新創業中心揭牌，首批已吸納8家企業入駐。

德陽擁有一批大陸一流、世界知名的龍頭企業，和一大批蓬勃發展的中小企業，正在加快建設大陸科技成果轉移轉化示範區。隨著四川省傳感器產業孵化中心、四川省傳感器創新中心分中心的正式揭牌，德陽將著力把「西部傳感谷」打造成先進傳感科技的策源地、傳感技術示範應用的領跑者、傳感器產業集群發展的先行區。

據悉，「西部傳感谷」將重點引育一批龍頭企業和一批智能傳感器設計、製造、封測和系統集成的「專精特新」中小型創新企業，重點發展汽車應用類傳感器及相關電子元器件；提速發展高端航空類傳感器及相關電子元器件；培育發展高性能工業應用類傳感器及相關電子元器件。