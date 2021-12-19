瑞銀汪濤：估中國2022年GDP成長5.4% 降息機率較小

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤18日表示，預計明年中國大陸的GDP成長率可能有望達到5.4%，於政策方面還有降準的空間，但降息的機率會比較小。

汪濤18日出席海南「三亞•財經國際論壇」。她坦言，中國大陸經濟正面臨較大的下滑壓力，主要原因包括今年財政政策執行偏緊，發債慢、融資平台比較緊，上項目也慢，所以基礎建設投資連續幾個月下降，影響了增長。

第二、三、四個原因分別是，疫情影響居民就業、工業和出口明顯好於消費和房地產活動下半年明顯下滑。

談到拉閘限電和能源短缺的影響，她表示，到第四季已經開始減弱，瑞銀預計明年第一季，這類影響基本就會消散，因為煤炭電力的供應開始增加，且隨房地產活動減速，對鋼鐵、建材、水泥等高耗能產品的需求也會減弱。

市場憂心停滯性通貨膨脹的風險，汪濤說，瑞銀認為，明年消費物價指數確實比今年高，但是應該也不用太擔心所謂「滯脹」的發生。她說，明年食品價格估將穩步回升，另預計大宗商品價格走弱，帶來PPI上漲壓力大幅減弱。

明年大陸當局將採取哪些宏觀政策？汪濤說，財政政策方面，明年的專項債券的發行可能與今年大概持平，赤字水準也預計持平，但實際執行過程當中資金使用、項目批准動工會比今年更加寬鬆，所以實際的財政政策是更加積極的。

她表示，瑞銀預測明年還有降準的空間，降息機率會比較小，信貸政策就是執行過程預測有調整，比如說對於按揭、開發貸款還有地方融資平台配套貸款等等沒有今年那麼緊，「我們判斷12月份開始信貸增長就可能開始回升，支撐經濟的發展。」

就房地產行業，汪濤認為，中央定調明確，一方面堅持房住不炒，同時也支持健康穩定的發展，所以意味著正常的信貸需求比如說住房按揭貸款的需求會得到滿足。另外，政府將加大保障性住房、租賃性住房的建設等。