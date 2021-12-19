陸反壟斷局：雙11網路零售「二選一」基本停止

今年11月18日，大陸國家反壟斷局掛牌，中國紀檢監察報專訪了大陸市場監管總局副局長、國家反壟斷局局長、國務院反壟斷委員會秘書長甘霖。他表示，今年「618」和「雙11」期間，網路零售市場「二選一」行為基本停止，市場競爭秩序明顯好轉。他並指，「舉報」是目前發現問題線索的主要途徑。

甘霖表示，大陸市場監管總局加掛「國家反壟斷局」牌子，設立競爭政策協調司、反壟斷執法一司、反壟斷執法二司，分工負責反壟斷相關工作，同時組建競爭政策與大數據中心，強化反壟斷、競爭政策理論研究和技術支撐。這次機構調整，進一步充實了反壟斷監管力量，為做好反壟斷工作提供堅強保障。

大陸市場監管部門在強化平台經濟反壟斷方面採取了哪些舉措？甘霖指出，完善平台經濟反壟斷制度規則。加快推進《反壟斷法》修訂，修正草案已提請全國人大常委會審議。發布《關於平台經濟領域的反壟斷指南》，對平台經濟領域相關市場界定、市場支配地位認定等難點問題和「二選一」、算法共謀、大數據「殺熟」等典型壟斷行為反壟斷監管作出系統性規定，增強反壟斷法律制度的可操作性和可預期性。

他並表示，依法查處社會反映強烈的「二選一」行為。依法查處平台經濟領域「二選一」壟斷案，並發出行政指導書，要求涉案企業全面整改，對防止平台壟斷、規範競爭行為發揮了重要作用。今年618和雙11期間，網路零售市場二選一行為基本停止，市場競爭秩序明顯好轉，平台內商家特別是中小經營者得到更廣闊空間。

甘霖指出，深入核查平台企業違法實施經營者集中案件線索，2020年以來，對88件違法實施經營者集中案件作出行政處罰，處罰金額6000萬元人民幣。

他並指，「舉報」是目前發現問題線索的主要途徑，反壟斷執法機構採取五種措施調查涉嫌壟斷行為。確定具體罰款數額時，綜合考慮違法行為性質、程度和持續時間等因素。

甘霖說，從監管實踐看，反壟斷執法機構主要通過依據職權主動發現、舉報、上級機關交辦、其他機關移送、下級機關報告、信訪轉辦、公眾留言等途徑，發現壟斷案件線索。據統計，舉報是目前發現問題線索的主要途徑，約占總線索數的三分之二。已建立較為完備的線索核查處理規則，對線索實行閉環管理，以及時發現和制止壟斷行為。