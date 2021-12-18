營養改善計劃10年 大陸欠發達地區男生平均長高10公分

據央視新聞報導，2021年是中國大陸「農村義務教育學生營養改善計劃」實施的第十年。研究顯示，十年間，大陸欠發達地區農村學生身高呈現快速增長，其中15歲男生身高由2012年的155.8公分增長到2020年的166.1公分，長高了10.3公分。

報導稱，「農村義務教育學生營養改善計劃」評估報告18日正式發布。這項涵蓋全大陸832個脫貧縣的調研結果顯示，營養改善計劃實施十年來，欠發達地區農村學生體質健康合格率從2012年的70.3%提高至86.7%，與大陸全國學生體質健康合格率的差距縮小到5個百分點。

受益學生的營養不良率、消瘦率分別由2011年的20.3%和11.8%，下降至2021年的10.2%和6.3%。

統計結果還顯示，十年間，欠發達地區農村學生身高呈現快速增長，71個脫貧縣227萬學生身高監測數據結果顯示，2020年欠發達地區農村學生身高普遍有較大增長。

例如，欠發達地區15歲男生身高由2012年的155.8公分增長到2020年的166.1公分，與大陸全國男生標準身高差距大幅縮小，女生也表現出相同的趨勢。男生身材偏矮的比例則從2012年的44.7%下降至16.9%，身材矮小的比例從11.7%降到4.7%。

報導稱，截至2020年底，大陸全國有28個省份1,732個縣實施營養改善計劃，覆蓋農村義務教育學校13.16萬所，受益學生達3,797.83萬人。

今年10月，大陸財政部進一步提高膳食補助標準。自2021年秋季學期起，農村義務教育學生膳食補助標準由每生每天人民幣4元提高至5元，2021年全年共安排學生營養膳食補助資金人民幣260.34億元，比上年增長12.9%。