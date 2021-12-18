陸地方政府橫征暴斂 霸州11月罰沒收入是先前月均80倍

儘管大陸中央三令五申嚴禁以各種名目亂收費增加企業負擔，離首都北京不遠的河北省霸州市，依然出現大面積、大規模亂收費、亂罰款、亂攤派問題，引起當地企業和民眾強烈不滿。

大陸國務院辦公廳督查室早前接獲舉報前往調查後發現，10月1日至12月6日，霸州市15個鄉鎮入庫和未入庫罰沒收入達人民幣6,718.37萬元，是1至9月罰沒收入的11倍，涉及企業和個體工商戶2,547家，平均每家罰款、收費達人民幣2.64萬元（約新台幣11.35萬元）。

11月，霸州市13個鄉鎮還出現明顯的「運動式執法」，當月入庫罰沒收入人民幣4,729.57萬元，是1至9月月均罰沒收入的80倍。

大陸國務院辦公廳督查室發布的督查情況通報指出，霸州此次出現的亂收費、亂罰款、亂攤派，「手法五花八門，逐利特徵明顯」，主要有三大類：

一、沒有任何理由和手續就伸手向企業收費。例如，霸州經濟開發區辛章辦公區，要求村街書記（主任）組織轄區內所有工業企業依企業占地面積，按每畝人民幣1萬元向市財政局非稅收入專戶帳號轉款。

二、對企業集中開展逐利式亂檢查、亂罰款。例如，霸州市東段鄉10月30日至12月8日，以「未對安全設備進行經常性維護、保養和定期檢測」等為由，對638家企業進行處罰，合計罰款金額人民幣1,424.5萬元，平均每天處罰16家企業，平均每家企業罰款人民幣2.23萬元。

三、盲目提出超高任務向村街企業亂攤派。例如，霸州市東楊莊鄉在1至9月罰沒收入人民幣4.09萬元的情況下，重新核定提出10至12月收繳人民幣1,395.91萬元的目標任務，並將其攤派到全鄉20個村街，由村街幹部向轄內企業直接收取。

通報稱，霸州市出現的大面積、大規模亂收費、亂罰款、亂攤派，嚴重侵害廣大中小微企業的切身利益，嚴重破壞當地營商環境，直接抵消了助企紓困、減稅降費政策紅利，「性質十分惡劣，教訓十分深刻」。

大陸國務院辦公廳要求各地區、各部門要對督查發現的問題引以為戒，堅持政府「過緊日子」，持續整治亂收費、亂罰款、亂攤派，不得與民爭利、擾民漁利，侵害企業合法權益。

通報指出，截至12月16日，霸州市已經向2,200家企業和個體工商戶退款人民幣5,472.82萬元（約新台幣2億3,533萬元）。