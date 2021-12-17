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清掃「假外資」 陸官方限制大陸通過滬深股通投資Ａ股

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
滬、深、港三大交易所就同步擴大滬深港通股票範圍達成共識。（美聯社）
滬、深、港三大交易所就同步擴大滬深港通股票範圍達成共識。（美聯社）

中國證監會於17日就修改《大陸與香港股票市場交易互聯互通機制若干規定》（以下簡稱「規定」）公開徵求意見。自規則實施之日起，香港經紀商不得再為大陸投資者新開通滬深股通交易權限。據稱，這是為了掃除北向資金中的「假外資

規定表示，自規定實施之日起，香港經紀商不得再為大陸投資者新開通滬深股通交易權限。政策實施之日起1年為過渡期，過渡期內，存量大陸投資者可繼續通過滬深股通買賣A股。過渡期結束後，存量投資者不得再通過滬深股通主動買入A股，所持A股可繼續賣出；無持股大陸投資者的交易權限由香港經紀商及時註銷。

規定說明，近年來，有部分大陸投資者在香港開立證券帳戶及北向交易權限，通過滬深股通交易A股。雖然目前此類交易總體規模不大，交易金額在北向交易中的佔比保持在1%左右。投資者數量約有170萬名，但大部分無實際交易，近三年有北向交易的內地投資者約有3.9萬名。

上述類別的證券活動與滬深股通引入外資的初衷不符，且這些投資者中98%以上已開立大陸證券帳戶可直接參與A股交易，兩種途徑交易有發生跨境違規活動的風險，也給市場造成了北向交易中有不少所謂「假外資」的印象，不利於滬深港通的平穩運行和長遠發展。

香港 外資 港股

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