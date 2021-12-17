外媒：大陸要求德商大陸集團停止使用立陶宛產零組件
路透引述兩名知情人士表示，德國汽車輪胎和零組件製造商大陸集團（Continental）已被中國當局敦促停止使用立陶宛製造的零組件。
路透報導，立陶宛政府允許台灣設立「駐立陶宛台灣代表處」後，中國政府已宣布將中、立兩國外交關係降為代辦級；立陶宛的執政聯盟去年公開表態支持台灣「為自由而戰」。
據了解，大陸集團在立陶宛擁有生產工廠，生產汽車車門、座椅控制器和其他電子零件，並向包括中國在內的全球客戶出口。
對於北京方面是否曾要求該公司切斷與立陶宛的聯繫，大陸集團拒絕給予回應。
而大陸外交部對此否認，表示中方一貫按照世貿組織規則行事，個別媒體炒作中方將立陶宛從報關系統中清除、暫停立陶宛自華進口貿易許可、施壓跨國企業不得使用立陶宛生產的零組件等消息均不屬實。
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