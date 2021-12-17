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開綠燈！參加北京冬奧人員接種完疫苗可免隔離21天

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
參加北京冬奧人員接種完疫苗可免隔離21天。圖／陸媒央視
參加北京冬奧人員接種完疫苗可免隔離21天。圖／陸媒央視

大陸對來參加北京冬奧的人員開綠燈，如完成接種新冠疫苗可免除21天的隔離。

據陸媒央視新聞報導，國際奧會、國際殘奧會和北京冬奧組委發布了北京冬奧會和冬殘奧會第二版防疫手冊。手冊就北京冬奧期間，所有來華涉奧人員疫苗接種等問題作了詳細規定。

報導指出，做好疫情防控工作是成功舉辦北京冬奧會的關鍵。北京冬奧會期間，將有2,000多名運動員來華參賽，超過2.5萬人的其他利益相關方參與賽事工作，其中包括大量境外人員。

北京冬奥组委疫情防控办公室副主任黄春表示，大陸要求登機前的96小時要做兩次核酸檢測，在入境海關時同時要進行口咽拭子和鼻咽拭子的雙重核酸檢測，確保第一時間能把一些陽性病例篩查出來。

據防疫手冊規定，所有到大陸的人員至少要在14天前完成新冠疫苗的全程接種；未完成全程接種人員，必須在抵達北京後接受21天的集中隔離。

北京冬奧 新冠疫苗 疫情

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