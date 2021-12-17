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戴偉民：上海臨港能協助晶片企業解決三大人才流失問題

集微網 / 集微網

集微網消息，12月17日，在首屆滴水湖中國RISC-V產業論罈上，芯原股份董事長、中國RISC-V產業聯盟理事長戴偉民在致辭環節指出，本次大會聚合各方力量，主要是為了共同推介10款優秀的國產RISC-V產品，一起探討RISC-V產業生態發展大局。

戴偉民表示，在RISC-V架搆剛剛興起時，中國的創新反應還比較慢，甚至比印度、俄羅斯和歐盟都要慢，但在上海市經信委的支持下，中國RISC-V產業聯盟率先成立，牽頭RISC-V技術發展和生態建設，目前聯盟會員已經達到140家。

戴偉民強調：「希望將滴水湖論罈打造成新的松山湖論罈。松山湖論罈從2011年至今一共推介了63家企業，在推介的所有晶片中，有91%的產品成功實現量產。其中12家企業在推介後成功上市，今年下半年又有4家成功過會，推介企業的上市率達到25.4%。」

戴偉民指出，晶片行業目前離職率達到15%，人才問題長期阻礙企業發展，其中戶口、住房和子女教育問題是人才流失的三大核心問題，但上海臨港能夠很好地與企業一同解決這三大問題，是一個能夠培養人才的地方。因此，芯原股份選擇在上海臨港斥資成立13億元成立臨港研發中心，加快人才體系建設，擴大業務體系佈局。

「無論是張江還是臨港，芯原的選擇是紥根上海，打造人才高地。」戴偉民如是說。

上海

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