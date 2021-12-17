阿里旗下淘特、Lazada等業務上季勝預期 股價仍跌近4%

一連兩天舉辦投資者日的阿里巴巴17日表示，今年9月份季度，淘特、社區商業平台及東南亞電商平台Lazada等新業務，均取得優於預期的增長表現。

不過，阿里股價17日上午跌3.8%，午盤收港幣116.1元。

阿里巴巴產業電商事業群和社區電商事業群總裁戴珊表示，阿里選擇聚焦 M2C（Manufacturers-to-consumer，工廠/原產地對消費者）模式，滿足大陸欠發達地區（或稱下沉市場）市場日益增長的消費升級需求。

她指出，聚焦M2C模式服務的淘特和淘菜菜共同為集團獲取大量新用戶，截至9月份季度末，淘特和淘菜菜去重後，年度活躍消費者（AAC）達到2.7億，年增200%，去重後的日均交易訂單量年增超過400%。同時使用過淘寶淘特、淘菜菜的消費者年均購買天數達到只使用淘寶用戶的1.8倍。

淘特最新AAC超過2.4億，年交易訂單量年增逾290%，來自工廠的M2C年交易訂單規模達到11億單，農產品的年交易訂單規模達到1.8億單。

本地生活板塊方面，在2021年的十一黃金周，高德在手機和汽車上的用戶峰值DAU（日活躍用戶）突破2億。今年10月，口碑在高德陣地上取得超過500%的GMV增長，飛豬則在高德取得超過50%的GMV增長。

東南亞電商平台Lazada截至2021年9月底的前12個月，Lazada的GMV達到210億美元，Lazada的AAC在過去18個月中增長了80%，達到1.3億。MAU增長了超過70%，達到1.59億。