大陸央行副行長：建好防火牆 堅守不發生金融風險底線
大陸央行副行長陳雨露表示，要持續完善金融風險防控體系，有效維護金融安全，建好各類「防火牆」，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。
陳雨露在大陸央行主管媒體《中國金融》刊登其文章「推動中國金融業對外開放行穩致遠」。
陳雨露稱，要持續完善貨幣政策調控與宏觀審慎政策框架，豐富政策工具箱，構建系統性金融風險監測、評估和預警體系，優化外匯市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體的管理框架。
陳雨露表示，要加快補齊金融科技監管短板，將所有金融機構、業務和產品納入審慎監管框架。提高金融監管的專業性和有效性，建好各類「防火牆」，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。
陳雨露還表示，繼續完善准入前國民待遇和負面清單管理制度，要運用好負面清單下的風險防範工具。在產業形態發展不成熟、無法預判未來發展的情況下，通過未來不符措施為自己保留政策空間。
大陸央行13日召開會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，提出支援金融科技依法規範發展，加強反壟斷和反不正當競爭，堅持防範化解金融風險。
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