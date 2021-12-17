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嚴防金融風險 人行副行長：建好各類防火牆
中國人民銀行副行長陳雨露撰文稱，持續完善風險防控體系，提高金融監管的專業性和有效性建好各類「防火牆」，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。
《中國金融》雜誌刊登其以《推動中國金融業對外開放行穩致遠》為題的文章稱，優化外滙市場「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體的管理框架；加快補齊金融科技監管短板，將所有金融機構、業務和產品納入審慎監管框架。
陳雨露還表示，繼續完善准入前國民待遇和負面清單管理制度，要運用好負面清單下的風險防範工具。在產業形態發展不成熟、無法預判未來發展的情況下，通過未來不符措施為自己保留政策空間。
下一步，應繼續堅持市場化、法治化、國際化原則，持續深化金融業開放。一是繼續完善准入前國民待遇和負面清單管理制度。一方面，要繼續推動開放模式的轉變，充分發揮負面清單模式的優勢，形成系統性、制度性開放局面。現有開放渠道要統一規則，同類金融業務規則盡可能合併同類項。另一方面，要運用好負面清單下的風險防範工具。
二是優化監管政策，改善營商環境。三是持續完善風險防控體系。提高金融監管的專業性和有效性，建好各類「防火牆」，堅決守住不發生系統性金融風險的底線。
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