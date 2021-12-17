海南自貿港 將建立相應金融體系
海南省地方金融監督管理局副局長管毅16日在海口表示，海南到2025年初步建立與高水平自貿港相適應的金融體系。
中新社報導，海南省近日公布「海南省金融業十四五發展規劃」，為2025年實現自貿港早期安排、早期收穫提供金融業發展路線圖，海南省多部門16日舉辦發布會作政策解讀。
管毅說，為初步建立與高水平自貿港相適應的金融體系，海南吸引境內外銀行、證券、保險、基金等金融機構落地。創新開展不動產投資信託基金（REITs）業務，推動「監管沙盒」落地應用，探索具有海南自貿港特色的數字人民幣應用場景。
「十四五」期間，海南加強金融服務實體經濟能力。海南銀保監局副局長文鋒表示，海南加強種業、現代農業、深海科技、航空航天科技等自貿港「陸海空」產業領域的金融創新。建立健全與國際商業保險付費體系相銜接的商業性醫療保險服務機制，支持保險業金融機構與境外機構合作開發跨境醫療保險產品，支持海南與港澳保險市場深度合作，支持符合條件的資產管理公司境外發行資管產品。
當前海南有34家上市公司，計畫至2025年增加到50家。「海南自貿港金融業實現高水平對外開放的同時，做好金融風險防控」。管毅稱，海南將做好自貿港金融開放的壓力測試，高度重視並提前應對綠色轉型發展、金融科技、數字金融等新興領域的風險，建立健全地方金融風險監測預警系統。
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