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未來四年 雲南將培養萬名對外合作交流人才

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

雲南省人力資源和社會保障廳表示，2021年雲南省已累計投入資金7.44億元（人民幣，下同）用於技能培訓；「十四五」期間，該省將實施「技能雲南」專項行動，其中，到2025年，雲南省將培養1萬名以上對外合作交流人才。 　　

中新社報導，11月23日，雲南省人民政府印發「雲南省人民政府發布關於實施『技能雲南』行動的意見」，12月16日舉行專場記者會，雲南省人力資源和社會保障廳副廳長石麗康在會上介紹表示，雲南省的對外合作交流人才仍然較為緊缺。雲南已獲批建設跨境電子商務綜合試驗區，但跨境電商人才仍存在較大缺口。

雲南地理位置獨特，與緬甸、老撾、越南接壤，毗鄰南亞東南亞，自古就是中國對外開放的重要門戶。11月召開的中國共產黨雲南省第十一次代表大會提出，未來五年，雲南要做好內外統籌、雙向開放文章，努力成為強大大陸國內市場與南亞東南亞市場之間的紐帶、「大循環、雙循環」的重要支撐，構築對外開放新高地。

「意見」提出，雲南省將培養1萬名以上對外合作交流人才。服務和融入一帶一路建設，聚焦建設中國面向南亞東南亞輻射中心定位，鼓勵行業企業、技工院校、職業培訓機構參與建設中緬經濟走廊、中老經濟走廊、中老鐵路沿線產業園區。深化與周邊國家有關政府機構、職業院校交流，開展技能培訓合作。積極推動與周邊國家職業資格互認。推進中國（雲南）國際職業培訓中心建設。發揮「雲南國際人才交流會」聚才引才作用。

此外，雲南還將分別培養1萬名以上的鄉村振興緊缺人才、文化旅遊人才、經營管理人才、電子商務人才和數字化人才。石麗康表示，到2025年，雲南省計畫組織職業培訓500萬人次以上，全省技能人才總量達到500萬人以上，其中高技能人才總量達到155萬人以上。

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