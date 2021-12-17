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深圳招商大會 簽約逾260項目

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2021深圳全球招商大會15日在深圳舉行。該招商大會洽談簽約項目超260個，涉及投資總額超8200億元人民幣。

今年的招商大會以「新時代、新征程，投資深圳、共贏未來」為主題，在全球五大洲設置了12個海外分會場，包括美國洛杉磯、加拿大多倫多、巴西聖保羅、英國倫敦、日本東京、南非約翰內斯堡等，誠邀海內外企業家、投資人、創業者選擇深圳、投資深圳、扎根深圳。 　

深圳市委書記王偉中表示，目前深圳共有377萬戶商事主體，商事主體數和創業密度多年保持中國第一，已成為企業成長的沃土。 　　

王偉中稱，2020深圳全球招商大會洽談簽約的242個項目，已落地超220個。15日舉辦的2021深圳全球招商大會現場同時舉辦了44個項目集中簽約儀式。 　　

現場簽約項目涵蓋了新一代電子信息、數字與時尚、綠色低碳、生物醫藥與健康、商貿流通、金融等眾多領域，簽約主體主要為來自美國、德國、荷蘭、日本、韓國等地的知名企業。包括麥德龍、美國運通、復星集團、三一集團、藍思科技等。

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