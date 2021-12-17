海南冬交會開幕 「雲對接」成特色

2021年中國（海南）國際熱帶農產品冬季交易會（下稱冬交會）16日在海口開幕，在新冠肺炎疫情背景下，「雲對接」、「雲招商」等成為本屆冬交會的特色。

海南冬交會是中國唯一的熱帶農業展會，此前已連續舉辦23屆，是一帶一路沿線國家和地區農業交流合作的重要平台。

中新社報導，2021年冬交會展會總面積約10萬平方米，設有現代種業與數字農業館、品牌農產品館、鄉村振興館、國際農產品館、全國供銷社精品館等展區。

在國際農產品館看到，來自越南、印尼、俄羅斯、中國澳門等國家和地區的咖啡、葡萄酒、水產品等農產品琳瑯滿目。

澳門逸素綠色有機食品有限公司銷售經理劉春來表示，此次公司帶來了海藻、風味魚乾等澳門特產，往年在冬交會的收穫都很豐富，希望今年交易量再創新高。

泰國正大集團主推旗下海南知名品牌太陽河牌興隆咖啡。正大集團農牧食品企業中國區海南咖啡事業副總裁李佳表示，正大集團近年藉助自身產業力量，重振海南本土興隆咖啡文化，「希望讓太陽河興隆咖啡走出海南，走向全國、全世界」。

受疫情影響，諸多國際客商無法到達會場。2021年冬交會圍繞「雲展覽、雲會議、雲洽談、雲直播、雲防疫、雲招商、雲成交」等事項，構建「雲上冬交會」，特設「農商互聯雲上對接會」，實現中外展商、客商跨越空間無障礙商貿交流會談。

聯合國糧農組織駐華代表文康農在開幕式上表示，冬交會一直是加強政府機構、學術界、行業代表、從業者和包括糧農組織在內的所有利益相關者之間交流合作的平台，各方共同促進熱帶農業發展，以提高中國和世界各地的糧食和營養安全。