福建發展大數據 培育市場要素

福建省十三屆人大常委會第三十次會議15日表決通過「福建省大數據發展條例」，將進一步發揮數據生產要素作用，推進數字福建建設。 隔日（16日）福建省委書記尹力在福建經濟工作會議上表示，福建要加快培育壯大數據要素市場。

中新社報導，政務數據共享，是數字福建20餘年建設的重要成果。截至目前，福建已建成省市兩級政務數據匯聚共享平台，形成「統一匯聚、按需共享」的模式，已匯聚5600多項、超過420億條有效數據，部門數據共享日均查詢/核驗100多萬次、交換3600多萬條。

福建省數字福建建設領導小組辦公室副主任李新飛說，多年來福建一直秉承數字福建建設之初確立的信息共享理念，堅持應匯盡匯的原則持續深入推進政務數據共享系統工程，助力政務部門高質量公共服務提供、治理能力提升，讓企業和民眾辦事更方便，也為開展數據資源開發利用奠定良好基礎。

位於福建省福州市濱海新城的數字福建雲計算中心，數千個機櫃內，海量數據在日夜「狂奔」。目前，這個「最強大腦」和「創新引擎」，已實現3000萬億次/秒浮點計算能力，吸引了互聯網骨幹直聯點、醫療健康、國土資源、智慧交通、安全生產等落地，建成了電子口岸、優教共享、應急指揮、生態大數據等項目，挖掘數據價值，共享數據紅利。

李新飛認為，建立數據資源基礎制度和標準規範，是管好用好數據資源的重要基礎和前提。十四五期間，將加快研究制訂福建省公共數據資源開放開發管理辦法、公共數據資源開發利用配套標準規範等，加快構建福建省健全統一規範的大數據發展規章制度體系。

他說，數據只有融合、運用起來，才能發揮最大效能。福建將持續建設完善人口、法人、社會信用、自然資源和空間地理等基礎數據資源庫和電子證照等重點資源庫，分期分批建設衛星應用、金融發展、生態建設等行業（主題）數據庫。依託省公共數據資源統一開放平台，全面開放醫療、教育、交通、民生、民政等重點領域公共數據資源。

福建去年數字經濟規模突破2萬億元人民幣，同比增長17.6%，占全省GDP比重超過45%。李新飛表示，福建將推動數據資源交易流通，促進數字經濟健康發展。

福建省發展和改革委員會相關負責人表示，將加強與「海絲」沿線國家和地區在數字基礎設施建設、數字貿易、數字技術等領域的交流合作，促進人才、技術、資本、數據等要素融通。