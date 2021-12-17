大陸碳市場交易 102天就破1億噸

上海環境能源交易所表示，12月15日上午，大陸全國碳排放權交易市場在第102個交易日成交量突破一億噸大關，截至當日交易結束，累計成交量1.07億噸，成交額44.26億元人民幣。2021年7月16日，大陸全國碳市場上線交易正式啟動，發電行業成為首個納入全國碳市場的行業。全國碳市場啟動交易以來，前期保持較高活躍度，7月日均成交量約54萬噸；8月起交易熱度逐漸減弱，8月-10月期間日均成交量約為25萬噸。

自11月起，隨著配額核定工作完成，重點排放單位實際配額盈缺情況得以明確，市場活躍度開始回暖，交易量自11月起處於高位，日均成交量達到264.40萬噸。12月14日，市場單日成交量破千萬，達1488.08萬噸，創開市以來新高。

據瞭解，碳排放權交易是利用市場機制控制和減少溫室氣體排放、推動綠色低碳發展的重要手段和政策工具。10月23日，生態環境部辦公廳印發「關於做好全國碳排放權交易市場第一個履約周期碳排放配額清繳工作的通知」，要求各省市要確保2021年12月15日17時前本行政區域95%的重點排放單位完成履約，12月31日17時前全部重點排放單位完成履約。