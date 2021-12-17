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大陸遊戲產業擴增 今年用戶達6.66億人

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣州16日舉行2021年度中國遊戲產業年會，會上透露，2021年，中國遊戲用戶規模達6.66億人，同比增長0.22%；中國遊戲市場實際銷售收入2965.13億元人民幣，同比增長6.4%。同時，中國遊戲出海呈平穩上升態勢，用戶下載量，使用時長和付費額度均穩定增長。

中新社報導，2021年度中國遊戲產業年會由中國音像與數字出版協會、中共廣州市委宣傳部、廣州市黃埔區人民政府、廣州開發區管委會主辦。中國音像與數字出版協會第一副理事長兼中國音數協遊戲工委主任委員張毅君在會上發布「2021中國遊戲產業報告」，並介紹上述數據。

他表示，雖然今年中國遊戲市場實際銷售收入依然保持增長態勢，但增幅比率較去年縮減近15%。主要原因是新冠疫情下宅經濟的刺激效應逐漸減弱；年度爆款數量同比有所減少；遊戲研發和運營發行成本持續增加。

報告數據顯示，今年中國遊戲用戶規模保持穩定增長，用戶規模達6.66億人，同比增長0.22%，用戶數量漸趨飽和。伴隨防沉迷新規落地和未成年人保護工作逐漸深化，中國遊戲用戶結構將進一步趨於健康合理。

在海外市場方面，報告稱，2021年，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入續保持較高增長態勢，從近5年平均增長幅度看，中國遊戲出海份額呈現穩定上升的態勢，出海遊戲在用戶下載量、使用時長和用戶付費三個方面均保持較好的增長。

數據顯示，2021年，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入達180.13億美元，同比增長16.59%。其中，來自美國市場的收入佔比為32.58%，蟬聯第一；來自日本、韓國的收入佔比分別為18.54%和7.19%。

值得注意的是，雖然上述三個地區合計貢獻了中國自主研發移動遊戲出海收入的58.31%，但從近三年數據看，三個地區的合計佔比正逐年下降，其他地區佔比逐年上升，顯示中國遊戲產業正不斷探索新興市場，拓展海外市場的廣度和深度。

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