寧波舟山港 躍居世界第3大貨櫃港

寧波舟山港梅山港區7號泊位的一隻「紅妝」集裝箱（貨櫃），16日吊裝至「中遠海運雙魚座」輪。至此，寧波舟山港年集裝箱吞吐量首破3000萬標準箱，成為繼上海港、新加坡港後，全球第三個躋身「超3000萬箱俱樂部」港口（世界第三大貨櫃港）。

中新社報導，寧波舟山港集裝箱運輸業務起步於20世紀80年代。2006年，寧波舟山港實現一體化，推動集裝箱運輸業務進入黃金發展期；2008年，全港箱量首破1000萬，實現了從百萬級到千萬級的跨越。

從一體化到實質性一體化，16年間，寧波舟山港已成為中國主要的大宗商品轉運基地，貨物吞吐量連續12年保持全球第一，集裝箱吞吐量去年位列全球第三。

今年以來，寧波舟山港克服疫情衝擊、航運市場劇烈波動等不利影響，全力保障全球物流鏈產業鏈暢通。

海向方面，寧波舟山港持續織密海向集裝箱航線網絡，航線總數較2020年末淨增27條，達287條，創歷史新高，其中一帶一路航線達117條；陸向方面，寧波舟山港圍繞「千里國內線、萬里甬亞歐」目標，積極探索國際聯運班列，「義新歐」中歐班列金華平台今年已累計開行超600列。

如今在「世界超市」義烏，貨物可在義烏西站完成寧波港域集裝箱碼頭的預放行、預配載等流程，經海關放行後「視同進港」，實現「一次申報、一次查驗、一次放行」，助力港口服務、碼頭功能前移。

寧波舟山港將一條條海鐵聯運通道向中國內陸深處延展，輻射16個省（自治區、直轄市）61個地級市，截至目前已完成海鐵聯運業務量110萬標準箱以上，超去年全年總量。

寧波舟山港相關負責人表示，面對航運市場一箱難求狀況，寧波舟山港落實空箱船拖輪引航費用減免、空箱免堆期延長、管空服務等一系列補貼和服務舉措。

1月至11月，寧波舟山港外貿進口空箱量達689萬標準箱，同比增長24%；面對港口壅堵現象，寧波舟山港嘗試集裝箱「抵港直裝」、「船邊直提」等作業模式，提升進出口貨物流轉速度和效率。