快訊

貸款戶注意！央行總裁楊金龍：最快明年下半年升息

斯文掃地？牛津大學院長被逼做精神鑑定判斷是否適任

陸財政部：債務風險總體可控 暫不考慮中央債換地方債

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸財政部表示目前大陸債務總體風險可控。本報系資料照
大陸財政部表示目前大陸債務總體風險可控。本報系資料照

大陸國務院新聞辦公室16日下午3時舉行國務院政策例行吹風會，財政部副部長許宏才介紹加強和完善地方政府債務管理有關情況，對於將部分地方債轉化為國債的問題表示要審慎研究，目前沒有這樣的安排。

據陸媒「澎湃新聞」報導，目前一些大陸地方債務規模和增長速度明顯超出還款能力，債務違約風險有顯性化可能，有觀點認為可將部分地方債轉化為國債來降低風險。

對此，許宏才回應，財政部堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，會同相關部門「開前門、堵後門」，持續加大工作力度，特別是地方政府也高度重視防範化解債務風險問題。目前初步建立起了防範化解地方政府債務風險的制度體系

許宏才提到，截至2020年末，地方政府債務餘額人民幣25.66萬億元，控制在全國人大批准的限額28.81萬億元之內，加上納入預算管理的中央政府債務餘額20.89萬億元，全國政府債務餘額是46.55萬億元，按大陸國家統計局公佈的2020年GDP數據101.6萬億元計算，政府債務餘額與GDP之比是45.8%，低於國際通行的60%警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家水平，風險總體可控。

許宏才接著指出，2020年末，地方政府債務率，即債務餘額除以綜合財力是93.6%，總體來說不高。國際上一般衡量標準在100到120之間。總體來看，地方政府的債務率是不高的。

至於是否拿中央債務來置換地方債務，許宏才表示這個問題要審慎研究，不是一個簡單的事。因為「有些國家做過這樣的事情，效果並不好，我們目前沒有這樣的安排，就是要把地方政府債務風險堅決防範好、化解掉。」

債務 地方債 國務院

延伸閱讀

微型保險改連動所得稅法 擴大認定為經濟弱勢撐傘

創一站式行動篩檢服務 北市聯醫獲頒政府服務獎

打擊國際販毒 美制裁中企與巴西墨西哥犯罪集團

以打擊吩坦尼等藥物濫用為由 美制裁4家陸企業1名個人

相關新聞

全球第三大 寧波舟山港年貨櫃吞吐量突破3千萬

16日上午，今年寧波舟山港裝卸的第3000萬標準貨櫃在梅山港區智慧碼頭起吊，標誌著寧波舟山港成為繼上海港、新加坡港後的全...

陸財政部：債務風險總體可控 暫不考慮中央債換地方債

大陸國務院新聞辦公室16日下午3時舉行國務院政策例行吹風會，財政部副部長許宏才介紹加強和完善地方政府債務管理有關情況，對...

易綱：要加大跨周期調節力度 保持流動性合理充裕

中國人民銀行行長（大陸央行）易綱16日強調，要實施好穩健的貨幣政策；要加大跨周期調節力度，保持流動性合理充裕，保持貨幣供...

馬斯克看好大陸車企 「聰明且勤奮的人太多了」

特斯拉CEO馬斯克表示，中國大陸將成為世界汽車行業中不可忽視的力量，「大陸的敬業精神，以及勤奮而聰明的人之數量龐大，都令...

陸線上旅遊巨頭攜程Q3由盈轉虧 虧損逾37億

大陸最大網路旅遊服務平台攜程第三季由盈轉虧，16日公布財報，因大陸局部地區疫情反覆，第三季實現營收人民幣53億元（約新台...

SK海力士System IC公司8吋晶片廠 將遷至無錫

南韓Businesskorea報導，SK海力士旗下的子公司SK Hynix System IC，將於2022年2月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。