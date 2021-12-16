陸財政部：債務風險總體可控 暫不考慮中央債換地方債

大陸國務院新聞辦公室16日下午3時舉行國務院政策例行吹風會，財政部副部長許宏才介紹加強和完善地方政府債務管理有關情況，對於將部分地方債轉化為國債的問題表示要審慎研究，目前沒有這樣的安排。

據陸媒「澎湃新聞」報導，目前一些大陸地方債務規模和增長速度明顯超出還款能力，債務違約風險有顯性化可能，有觀點認為可將部分地方債轉化為國債來降低風險。

對此，許宏才回應，財政部堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，會同相關部門「開前門、堵後門」，持續加大工作力度，特別是地方政府也高度重視防範化解債務風險問題。目前初步建立起了防範化解地方政府債務風險的制度體系

許宏才提到，截至2020年末，地方政府債務餘額人民幣25.66萬億元，控制在全國人大批准的限額28.81萬億元之內，加上納入預算管理的中央政府債務餘額20.89萬億元，全國政府債務餘額是46.55萬億元，按大陸國家統計局公佈的2020年GDP數據101.6萬億元計算，政府債務餘額與GDP之比是45.8%，低於國際通行的60%警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家水平，風險總體可控。

許宏才接著指出，2020年末，地方政府債務率，即債務餘額除以綜合財力是93.6%，總體來說不高。國際上一般衡量標準在100到120之間。總體來看，地方政府的債務率是不高的。

至於是否拿中央債務來置換地方債務，許宏才表示這個問題要審慎研究，不是一個簡單的事。因為「有些國家做過這樣的事情，效果並不好，我們目前沒有這樣的安排，就是要把地方政府債務風險堅決防範好、化解掉。」