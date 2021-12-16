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易綱：要加大跨周期調節力度 保持流動性合理充裕

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國人民銀行行長易綱16日強調，要加大跨周期調節力度，保持流動性合理充裕。（圖／取自新華網）
中國人民銀行行長易綱16日強調，要加大跨周期調節力度，保持流動性合理充裕。（圖／取自新華網）

中國人民銀行行長（大陸央行易綱16日強調，要實施好穩健的貨幣政策；要加大跨周期調節力度，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名目經濟增速基本配合。

據大陸央行網站消息指出，易綱16日主持召開金融機構貨幣信貸形勢分析座談會，與會大陸官員表示，今年以來，（大陸）穩健的貨幣政策靈活精準、合理適度，貨幣信貸和社會融資規模合理增長、信貸結構進一步優化、綜合融資成本穩中有降，金融對實體經濟支持力度穩固。

易綱強調，（大陸）金融部門要堅持穩字當頭、穩中求進，實施好穩健的貨幣政策；要加大跨周期調節力度，統籌考慮今、明兩年銜接，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速與名目經濟增速基本配合，遵循市場化、法治化、國際化原則，增強信貸總量增長的穩定性，保持企業綜合融資成本穩中有降態勢，不斷增強服務實體經濟能力。

另一方面，與會官員認為，展望未來，大陸經濟發展面臨短期下行壓力，不過，大陸經濟韌性強、長期向好的基本面不會改變，有信心、有能力繼續保持貨幣信貸合理增長。

實體經濟 易綱 大陸央行 中國人民銀行

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