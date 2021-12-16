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全球第三大 寧波舟山港年貨櫃吞吐量突破3千萬

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
寧波舟山港成為繼上海港、新加坡港後的全球第三個3000萬級貨櫃大港。（圖／取自澎湃新聞）
寧波舟山港成為繼上海港、新加坡港後的全球第三個3000萬級貨櫃大港。（圖／取自澎湃新聞）

16日上午，今年寧波舟山港裝卸的第3000萬標準貨櫃在梅山港區智慧碼頭起吊，標誌著寧波舟山港成為繼上海港、新加坡港後的全球第三個3000萬級貨櫃大港，也是2011年以來中國大陸第二個突破3000萬標準貨櫃的超級大港。

陸媒「澎湃新聞」報導，寧波舟山港位於中國南北沿海和長江航道「T」型結構的交匯處，由鎮海、北崙、大榭、梅山、洋山等19個港區組成，是一個集內河港、河口港和海港於一體，大、中、小泊位配套的多功能、綜合性的現代化大港。

2008年，寧波舟山港年貨櫃吞吐量首次突破1000萬標準貨櫃；2015年首次突破2000萬標準貨櫃，首次超過香港港位居全球第四，年度增幅居全球十大港口首位；2019年完成貨物吞吐量11.2億噸，連續11年居全球港口第一，完成貨櫃吞吐量2753萬標準箱，蟬聯全球第三。

據浙江省港航管理中心最新公開數據顯示，今年1到11月，寧波舟山港已完成貨物吞吐量11.25億噸，年增3.8%，連續第三年實現年貨物吞吐量超過11億噸。

根據寧波市政府12月初印發的「鍛造硬核力量、加快推進世界一流強港建設行動方案（2021-2025年）」指出，到2025年，寧波舟山港將基本建成世界一流強港，在服務雙循環新發展格局、長江經濟帶發展、長三角一體化發展等國家戰略中的硬核力量更加突顯；港口貨物吞吐量、貨櫃吞吐量分別達到13億噸、3500萬標準櫃，穩居全球第一、全球前三。

年貨 標誌 上海

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