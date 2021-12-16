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陸線上旅遊巨頭攜程Q3由盈轉虧 虧損逾37億
大陸最大網路旅遊服務平台攜程第三季由盈轉虧，16日公布財報，因大陸局部地區疫情反覆，第三季實現營收人民幣53億元（約新台幣234.79億元），年降2%；歸屬於集團股東淨虧損人民幣8.49億元（約新台幣37.65億元），相對去年同期淨利潤16億元，而非公認會計準則下淨利潤5.23億元，上年同期為14億元。
香港《經濟日報》報導，攜程指出，第三季初，公司的大陸國內業務和海外業務繼續展現了穩定的復甦，然而，8月和9月大陸局部地區出現了幾次新冠疫情的反覆，抑制了用戶對公司產品的需求，明顯削弱第三季整體經營結果。
從主要業務來看，第三季住宿預訂營收為人民幣22億元，年、月增率均下降11%，因中國大陸局部地區新冠疫情的反覆；交通票務營業收入為人民幣18億元，年降5%，月降12%。
第三季，攜程旅遊度假業務營業收入為人民幣3.9億元，年升20%，月升7%，主要由於疫情反覆前今年7月度假需求的增長；商旅管理業務營業收入為人民幣3.38億元，年升20%，但月降13%。
今年10月中旬，攜程公告指出，與融資協議中訂明的若干金融機構訂立一份融資協議，涉及最多15億美元可轉讓定期貸款融資，該融資的期限為三年，該等融資項下借入的所得款項可用於償還該公司於2019年7月訂立的15億美元定期貸款融資項下未償還結餘。
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