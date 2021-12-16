重建「開放的互聯網」 百度提「超導」計畫

百度集團在16日於「開放生態，萬物有AI」為主題的2021百度聯盟峰會上表示，將發布「超導」計畫讓智能小程式跟頭部手機廠商能夠互聯互通。

綜合陸媒報導，百度集團執行副總裁沈抖表示，未來百度全力支持互聯互通，並已經在基礎設施、技術能力、服務生態三個層面全面向合作夥伴開放。他強調，真正的互聯互通不僅要流量「互聯」，更要技術、生態「互通」，這樣才能進一步釋放AI時代的科技創新紅利。

沈抖指出，未來百度還將把服務生態向合作夥伴開放賦能。目前百度已經把百度「問一問」、百度健康問醫生、百度健康醫典等一系列生活服務生態和優質內容生態開放給合作夥伴。

而在上述三大開放賦能的前提下，為了進一步落實互聯互通行動，百度聯盟總經理陳一凡在會上發布「超導計畫」，表示百度與多家頭部手機廠商深度互聯互通，百度智能小程序將可以在這些手機的自帶瀏覽器中跨平台運行。百度和手機廠商將共同探索智能小程序在互聯互通時代的新場景、新玩法。不過，百度目前並未公布合作的手機廠商。

大陸工信部今年9月發布政令，要求互聯網平台限期按標準解除屏蔽，這意味大陸互聯網平台「互相屏蔽」的時代將結束，換之以「互聯互通」概念。在大政策的推動下，互聯網大廠如阿里巴巴、騰訊、字節跳動等曾做出回應，表示將在安全的前提下，逐步落實政策。