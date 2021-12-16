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基建投資即將回暖？ 陸發改委加速推進專項債

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸發改委加速推動專項債項目，被視為基礎建設回暖可期。圖為福廈鐵路福州南站工程近期施工景象。新華社
大陸發改委加速推動專項債項目，被視為基礎建設回暖可期。圖為福廈鐵路福州南站工程近期施工景象。新華社

大陸國家發改委發言人孟瑋在16日的新聞發布會上表示，今年專項債券較大比例是在下半年發行，其中相當一部分將在明年第1季使用，可與明年發行使用的專項債券形成疊加效應，對擴大明年有效投資將提供有力支撐。

孟瑋稱，地方政府專項債券是地方建設項目的重要資金來源，對於擴大有效投資具有重要作用。按照大陸國務院部署，財政部和國家發改委明確了交通、能源等九個方面的專項債券投向領域，並聯合制定專項債券資金投向領域禁止類項目清單，明確地方專項債券資金能投什麼、不能投什麼。

與此同時，孟瑋稱，國家發改委已對地方報送的2022年專項債券項目從投向領域方面進行了篩選，形成準備項目清單，這將為明年專項債券加快發行使用打下紮實的項目基礎。

據發改委公布，今年前11個月審批核准固定資產投資項目共84個，總投資人民幣7,570億元。單計11月審批核准的項目有14個，總投資人民幣2,615億元，主要集中在交通、能源、水利等領域。

此外，孟瑋提到，今年專項債券的較大比例是在下半年發行的，其中相當一部分將在明年第1季使用，可與明年發行使用的專項債券形成疊加效應，對擴大明年有效投資將提供有力支撐。

孟瑋稱，發改委依托國家重大建設項目庫，加強項目進展情況監測調度，督促各地方對尚未開工的項目抓緊完成各項準備工作，推動盡快開工；對在建項目加大項目建設協調推進力度，確保項目順利建設實施。通過壓實地方責任，促進專項債券充分發揮效益。

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