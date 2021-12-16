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大陸投資公司信中利暫停交易 傳創辦人失聯

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
大陸上市公司信中利創辦人汪超湧失聯已經兩周。（取自新浪財經）
大陸上市公司信中利創辦人汪超湧失聯已經兩周。（取自新浪財經）

中國上市公司信中利16日公布，公司創辦人汪超湧已失聯，公司今天起暫停交易，預計29日復牌。

據中證網報導，在大陸全國中小企業股份轉讓系統（即「新三板」）掛牌的信中利今早發出公告稱，此舉是為了保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成公司股價異常波動。

財新網早前報導，現年56歲的汪潮湧已經失聯兩周。報導並引述消息人士稱，他最後一次出現在位於北京亮馬橋區的信中利辦公室，是在11月29日下午。

信中利是從事風險投資和私募股權投資的投資機構，2015年在新三板掛牌，創始人汪超湧在中國私募市場被視為是大佬級人物。

今年7月，汪潮湧剛剛辭去惠程科技董事長一職。

據新浪財經上的訊息，現年56歲的汪潮湧，曾先後任職於美國摩根大通銀行、標準普爾、摩根士丹利，並擔任美國摩根士丹利中國區負責人，素有「華爾街中國神童」之稱。 1998-1999年，汪潮湧受大陸國家開發銀行邀請，擔任全職高級顧問，參與籌備和組建大陸國家開發銀行的投資銀行業務。

汪潮湧1999年創辦信中利資本集團，主要從事新產業投資業務、控股實業經營業務、投資增值服務業務，是中國最早成立的VC/PE機構之一。先後投資了百度、搜狐、華誼兄弟、阿斯頓馬丁、亞信科技、居然之家、1藥網、郎進科技、美年大健康等國內外上市公司。

但是2016年，汪潮湧舉債高溢價控股惠程科技後，未能將私募業務注入上市公司，汪潮湧自此開始走向滑鐵盧。

今年上半年，信中利收入人民幣2.21億元，下降63.56%，虧損達人民幣2.12億元。

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