快訊

直播／本土增1例！北市8旬婦人Ct值39 另有11境外確診

國賠勝訴 殉職飛官父：失事原因不能推給找不到屍體的人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「戰狼」代表人物、環時總編輯胡錫進宣布退休

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中共黨媒環球時報總編輯胡錫進。（新浪微博照片）
中共黨媒環球時報總編輯胡錫進。（新浪微博照片）

中共黨媒環球時報總編輯胡錫進今天在微博發文表示，自己已經辦理退休手續，將繼續以特約評論員身分為環時做評論工作。一向與大陸外交部發言人、國防部發言人言論保持一致，甚至更出位的胡錫進，被視為大陸「戰狼」外交及為政策辯護的官方宣傳者之一。

胡錫進的微博寫道：「老胡轉過年就62歲了，到了退休的時候。我已辦理退休手續，不再擔任環球時報總編輯職務。今後我將以環球時報特約評論員身分，繼續為環球時報事業發展貢獻力量，繼續為黨的新聞輿論工作竭盡所能。在此，衷心感謝大家一直以來對環球時報的支持、關注，感謝對我的鼓勵，以及批評鞭策。老胡給大家作揖了」。

有網友回應：「希望卸任之後就可以不再拘束於總編輯身份，可以全面打開火力了！」、「支持老胡繼續為國發聲，祝老胡退休生活愉快。」、「老胡，環時靈魂人物，退休不褪色」。

也有不同聲音，例如著名媒體人秦楓就在微博發文：「胡錫進退休與否也不能挽回民族主義之燎原之勢了， 燒的都差不多了！」

而著名的微博「台灣那點事」曾發文，「有網友問老胡胡錫進為什麼總挨罵，胡錫進的問題是經常對台灣放狠話，讓我們以為台灣問題的紅線到了，結果我們以為的紅線被新形勢打破後，他又來開導大家。大家永遠猜不到老胡的紅線在哪？他能不挨罵嗎？我說的對不老胡？」

胡錫進

延伸閱讀

傳胡錫進將退休 人民日報寫手范正偉空降環球時報社長

中國疫情升溫多地政府喊就地過年 胡錫進「唱反調」

環時總編胡錫進揚言 拔光台灣所有邦交國

彭帥的正義值多少錢？WTA無限期停辦「所有中國女網賽」的代價

相關新聞

浙江疫情持續 恐導致車用電池缺貨、價格大漲

浙江本月5日爆發新一波本土疫情，累計確診人數已約300人。而疫情所引發的「蝴蝶效應」，恐將導致大陸車用電池缺貨以及價格大...

「戰狼」代表人物、環時總編輯胡錫進宣布退休

中共黨媒環球時報總編輯胡錫進今天在微博發文表示，自己已經辦理退休手續，將繼續以特約評論員身分為環時做評論工作。一向與大陸...

路透：憂數據安全 大陸擴大持有「黃金股」適用範圍

路透援引兩位知情人士的話，大陸政府一直在擴大持有民營公司中少數股權的做法，將不僅限於那些專門從事網路新聞和內容的公司，還...

以打擊吩坦尼等藥物濫用為由 美制裁4家陸企業1名個人

美國商務部於15日公布拜登簽署的行政命令，對大陸、巴西、哥倫比亞、墨西哥等4個國家中的15家實體企業和 10 名個人進行...

大陸投資公司信中利暫停交易 傳創辦人失聯

中國上市公司信中利16日公布，公司創辦人汪超湧已失聯，公司今天起暫停交易，預計29日復牌。

大陸粗鋼 今、明年保10億噸產量

大陸冶金工業規劃研究院15日發布的中國大陸鋼鐵需求預測成果顯示，預計2021年和2022年中國大陸粗鋼產量分別為10.4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。