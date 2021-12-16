陸逾8成城市新屋 11月房價下跌

大陸國家統計局15日公布，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數與上月相比增幅續創逾六年半新低，逾八成城市的新房價格出現下跌，二手房跌幅更重。

不過當月房企融資環境有所改善，開發投資、銷售、新開工等運行數據與上年同期相比降幅均有所收窄。

中新社報導，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，據測算，11月份，70個城市新建商品住宅價格指數平均環比跌幅為0.3%。房價指數環比下跌持續三個月，且跌幅擴大。其中，二、三線城市房價環比持續處於下跌區間。

大陸國家統計局城市司首席統計師繩國慶指出，11月份，一線城市新建商品住宅銷售價格環比持平，二線城市下降0.4%，三線城市下降0.3%。

路透報導，分析師們認為，臨近年底部分銀行釋放出貸款額度，購房需求活躍度有所恢復，且房企因迫切需要回籠資金，降價出售行為增多，供需兩端共同導致11月房價延續跌勢。

但隨著房地產「政策底」出現，房企融資環境邊際改善，後續房價可望逐漸站穩。諸葛找房數據研究中心高級分析師陳霄指出，北京、上海、廣州二手房價均「三連降」，但本月跌幅都呈現收窄趨勢，隨著近期以來信貸環境有所改善，一線城市市場行情或將率先好轉。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，11月房價整體延續回落態勢，預計後期房價跌幅將逐步收窄，「因城施策」下可能有部分城市對首套房、改善性住房公布支持性政策，這將加快市場成交築底回升，減緩房價下跌壓力。

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年以來各地堅持購租並舉、因城施策，促進房地產市場健康發展，成效逐步顯現，部分城市房地產價格較快上漲的勢頭得到抑制。從全大陸來看，房地產市場總體穩定，商品房銷售和投資保持增長，增勢有所減緩。

大陸國家統計局15日公布數據計算，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增3.0%，增幅為2016年1月以來最低，且連續第六個月縮窄；與上月相比下跌0.3%，為2015年2月以來最弱。