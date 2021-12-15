外媒：資金嚴重匱乏 大陸正深入評估恒大資產債務情況

廣東省政府向深陷債務危機的房企中國恒大派出工作組後，知情人士表示，大陸政府正對恒大的資產和債務情況進行更深入評估，以了解企業在不訴諸拋售業務情況下的償還債務能力，然後再考慮國資救助的必要性和具體行動方案的可行性。恒大資金流嚴重匱乏，以往的國資重組方式不一定適合恒大。

路透引述一名了解情況的消息人士指出，從目前了解到的情況來看，恒大自身的資金匱乏情況比之前外界認為的「更加複雜」，要對該公司進行更深入明晰的資產剖析，包括可變現資產、是否存在隱匿資產等。該名人士說，目前並不急於推出任何處置方案。

雖然恒大的債務相對清晰，但需要更多時間來全面追溯其資產狀況。目前來看，恒大可能剝離的業務，涉及物業管理部門及電動汽車製造部門，而該公司創辦人許家印的個人財富規模還不清晰，他之前曾將5億股恒大股份抵押，並透過出售包括藝術品、書法和三套高端住宅在內的奢侈品資產來變現資金。

而另一名知情人士也表示，目前最關鍵的是了解恒大「真實的資產情況」，未來即使由地方國資出手也可能只是「部分出手」，恒大的可流動資金嚴重匱乏，以往的國資重組方式不一定適合現在的恒大。

該人士進一步指出，廣東政府的方案還沒確定，但明確的是，「絕不允許有可履行債務的能力卻不作為的行為」，至於具體落實什麼樣的措施，「現在還不好說。」

對此，廣東省政府和恒大都尚未給予回應。