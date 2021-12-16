廈門加大開放 吸引外資逾41億美元

廈門市統計局的統計數據顯示，截至2020年末，廈門共有63家全球500強企業投資114個項目，合同外資41.21億美元，實際使用外資36.3億美元。廈門實際使用外資已從1983年的0.08億美元增加到2020年的166.05億元人民幣，年均增長16.9%，占福建全省的比重達47.7%。

中新社報導，對於總部位於瑞士的全球500強企業、電力和自動化技術領域的領導廠商ABB集團來說，廈門不僅是它在大陸揚帆遠航的起點，也成了它的全球重要產業基地之一。從1991年在廈門設立辦事處到現在有6家獨（合）資企業，從建設多個全球研發中心到擁有從研發設計到生產服務的全價值鏈業務。ABB還將擴大研發投入，並推廣數位化解決方案的應用，助力廈門工業繼續向產業鏈高端發展。

ABB只是眾多外商投資廈門一個縮影。截至目前，廈門累計登記境外投資項目1581個，投資分布74國家和地區，投資領域涉及批發零售、製造業等。

廈門現已逐漸形成經濟特區、台商投資區、出口加工區、保稅區、綜合配套改革試驗區、自由貿易試驗區、「一帶一路」支點城市、金磚創新基地等全方位、寬領域、多層次對外開放格局。

廈門特區正加快金磚創新基地、自貿試驗區等建設，讓開放的大門越開越大。同時，將探索試行自由港的某些政策，深入推進自貿試驗區改革創新。