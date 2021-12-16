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商業航天產業 北京建千億級基地

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

北京鞏固「南箭北星」產業布局，選址位於北京南部地區的大興區安定鎮建設北京商業航天產業基地。該基地將重點發展「箭彈星」相關產業，致力於打造千億級航天產業園區。

中新社報導，京南的火箭研製產業和京北的衛星產業，共同構成北京「南箭北星」的發展格局。今年初公布的「北京市支持衛星網絡產業發展的若干措施」指出，北京要鞏固和發揮「南箭北星」的基礎優勢，支持商業火箭、商業衛星、地面終端產業，到「十四五」末，打造覆蓋火箭、衛星、地面終端、運營服務及核心軟硬件、系統運控的衛星網絡全產業鏈。

北京市大興區安定鎮黨委書記劉建波14日表示，今年4月正式揭牌的北京商業航天產業基地，選址大興區安定鎮安定磚廠地塊及其東側地塊，距離大興國際機場約12公里，占地641畝。結合基地選址，已基本完成產業規劃方案編製及基地建設可行性研究，目前正制定地塊綜合規劃實施方案等事宜。

劉建波談到，基地力爭打造商業航天核心製造承載地、衛星網絡產業集聚區，將重點圍繞商業火箭研發、關鍵零部件、系統集成、衛星運營及應用服務等領域，引進一批航天領域高科技、高附加值、高效益的頭部企業、獨角獸及研發中心。

他指出，到2025年，將完成基地總體建設，集聚細分領域大陸領軍商業航天企業10至20家，帶動配套企業100家以上，全產業鏈實現產業規模達470億元（人民幣，下同），力爭超過760億元。

北京 火箭 人民幣

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