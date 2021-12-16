快訊

Fed貨幣寬鬆政策將加速退場 明、後年估各升息三次

美參院通過國防授權法 擴大抗陸且支持台灣防衛

廣東拚建5個千億級海洋產業群

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
2021年深圳LNG（液化天然氣）樞紐港冬季保供綜合應急演練，日前在大鵬灣三號錨地舉行。圖為演練海域處置「水上溢油」。（中新社）
2021年深圳LNG（液化天然氣）樞紐港冬季保供綜合應急演練，日前在大鵬灣三號錨地舉行。圖為演練海域處置「水上溢油」。（中新社）

廣東省政府新聞辦公室14日在廣州舉辦「廣東省海洋經濟發展『十四五』規劃」記者會。廣東省自然資源廳副廳長、省海洋局局長屈家樹在會上稱，「十四五」時期，廣東將重點培育一批海洋領軍企業，打造海上風電、海洋油氣化工、海洋工程裝備、海洋旅遊以及現代海洋漁業等5個千億級以上海洋產業集群。

中新社報導，廣東是海洋大省，2020年該省海洋生產總值1.72兆元人民幣，占大陸海洋生產總值的21.6%，連續26年居大陸首位。

「廣東省海洋經濟發展『十四五』規劃」近日印發。該規劃提出「十四五」期間，廣東將重點推海洋新興產業加速發展、海洋傳統優勢產業提質增效。培育壯大海上風電、海洋工程裝備、海洋生物醫藥、天然氣水合物等7大海洋新興產業，推海洋油氣化工、海洋船舶、海洋交通運輸、海洋漁業等4大優勢海洋產業轉型升級。

同時，廣東將發揮現代服務業優勢，優化拓展海洋旅遊、藍色金融、航運服務等3大海洋服務業；推海洋信息產業發展，加快現代數位技術與海洋產業深度融合。

廣東省發展和改革委員會二級巡視員蘇偉光在會上稱，「十四五」時期，廣東將進一步優化沿海經濟帶重大產業布局，推進重大產業項目向東西兩翼布局。

屈家樹還表示，廣東將安排實施一批具有前瞻性、戰略性的重大海洋科技項目，以南方海洋科學與工程廣東省實驗室為核心，構建高水平、多層次海洋實驗室體系，加快籌建大陸國家深海科考中心、國家海洋綜合試驗場、天然氣水合物勘查開發國家工程研究中心等國字號海洋創新平台。

此外，廣東省毗鄰港澳，面向南海，「十四五」期間將以橫琴和前海兩個合作區建設為契機，在涉海基礎設施、海洋科技、產業、生態保護等方面深化與港澳合作，共同推動粵港澳海洋經濟深度融合；積極打造南海開發保障基地，強化與海上絲綢之路沿線國家和地區合作，深度參與全球海洋治理。

廣東 南海

延伸閱讀

浙江新增45例本土確診 寧波鼓勵外地員工就地過年

被拐10年尋回…兒：害我沒家 父送走：家門一直為他敞開

巴斯夫百億美元 投資廣東

產業鏈完整 廣東推燃料電池車

相關新聞

大陸經濟增長動能放緩

大陸國家統計局昨（15）日公布11月經濟數據，雖工業略改善，但消費、投資低於預期，顯示大陸經濟增長動力放緩。

大陸粗鋼 今、明年保10億噸產量

大陸冶金工業規劃研究院15日發布的中國大陸鋼鐵需求預測成果顯示，預計2021年和2022年中國大陸粗鋼產量分別為10.4...

廣東拚建5個千億級海洋產業群

廣東省政府新聞辦公室14日在廣州舉辦「廣東省海洋經濟發展『十四五』規劃」記者會。廣東省自然資源廳副廳長、省海洋局局長屈家...

商業航天產業 北京建千億級基地

北京鞏固「南箭北星」產業布局，選址位於北京南部地區的大興區安定鎮建設北京商業航天產業基地。該基地將重點發展「箭彈星」相關...

廈門加大開放 吸引外資逾41億美元

廈門市統計局的統計數據顯示，截至2020年末，廈門共有63家全球500強企業投資114個項目，合同外資41.21億美元，...

陸逾8成城市新屋 11月房價下跌

大陸國家統計局15日公布，11月70個大中城市新建商品住宅價格指數與上月相比增幅續創逾六年半新低，逾八成城市的新房價格出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。