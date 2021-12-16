廣東拚建5個千億級海洋產業群

廣東省政府新聞辦公室14日在廣州舉辦「廣東省海洋經濟發展『十四五』規劃」記者會。廣東省自然資源廳副廳長、省海洋局局長屈家樹在會上稱，「十四五」時期，廣東將重點培育一批海洋領軍企業，打造海上風電、海洋油氣化工、海洋工程裝備、海洋旅遊以及現代海洋漁業等5個千億級以上海洋產業集群。

中新社報導，廣東是海洋大省，2020年該省海洋生產總值1.72兆元人民幣，占大陸海洋生產總值的21.6%，連續26年居大陸首位。

「廣東省海洋經濟發展『十四五』規劃」近日印發。該規劃提出「十四五」期間，廣東將重點推海洋新興產業加速發展、海洋傳統優勢產業提質增效。培育壯大海上風電、海洋工程裝備、海洋生物醫藥、天然氣水合物等7大海洋新興產業，推海洋油氣化工、海洋船舶、海洋交通運輸、海洋漁業等4大優勢海洋產業轉型升級。

同時，廣東將發揮現代服務業優勢，優化拓展海洋旅遊、藍色金融、航運服務等3大海洋服務業；推海洋信息產業發展，加快現代數位技術與海洋產業深度融合。

廣東省發展和改革委員會二級巡視員蘇偉光在會上稱，「十四五」時期，廣東將進一步優化沿海經濟帶重大產業布局，推進重大產業項目向東西兩翼布局。

屈家樹還表示，廣東將安排實施一批具有前瞻性、戰略性的重大海洋科技項目，以南方海洋科學與工程廣東省實驗室為核心，構建高水平、多層次海洋實驗室體系，加快籌建大陸國家深海科考中心、國家海洋綜合試驗場、天然氣水合物勘查開發國家工程研究中心等國字號海洋創新平台。

此外，廣東省毗鄰港澳，面向南海，「十四五」期間將以橫琴和前海兩個合作區建設為契機，在涉海基礎設施、海洋科技、產業、生態保護等方面深化與港澳合作，共同推動粵港澳海洋經濟深度融合；積極打造南海開發保障基地，強化與海上絲綢之路沿線國家和地區合作，深度參與全球海洋治理。