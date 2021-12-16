大陸粗鋼 今、明年保10億噸產量

大陸冶金工業規劃研究院15日發布的中國大陸鋼鐵需求預測成果顯示，預計2021年和2022年中國大陸粗鋼產量分別為10.40億噸和10.17億噸，同比分別下降2.3%和2.2%。儘管出現小幅下降，但料將保持在10億噸以上。

中新社報導，根據粗鋼產量測算，同時考慮廢鋼使用量增加等因素，預計今明兩年中國大陸生鐵產量下降2.8%和4.5%。生鐵產量直接影響鐵礦石的消耗量和進口量。

據該機構預測，2021年，中國大陸鐵礦石（62%品位）進口量11.3億噸，同比減少3.4%；2022年鐵礦石進口量10.8億噸，同比下降4.4%。

從鋼材需求看，綜合考慮鋼材消費系數法和下游行業消費法兩種預測方式，冶金工業規劃研究院稱，2021年中國大陸鋼材消費量為9.54億噸，同比下降4.7%；預測2022年中國鋼材需求量為9.47億噸，同比下降0.7%。

儘管今明兩年，中國大陸鋼鐵產量和需求預計都有所下滑，但冶金工業規劃研究院總工程師李新創表示，「十四五」時期，中國大陸鋼鐵產量還將長期保持在10億噸左右的水平。

中國大陸鋼鐵產量和鋼材需求仍然占全球的「半壁江山」，預計今年，這一比例仍在50%以上。

放眼全球，據該機構預測，2021年全球鋼材消費量為18.4億噸，同比增長3.7%；預測2022年全球鋼材需求量為18.76億噸，同比增長2%。從區域來看，今年預計南美洲、北美洲和歐洲鋼材消費量漲幅位居前三，同比分別增長22.3%、13.7%和9.6%。