美國將再出重拳制裁陸企 大疆今後融資更麻煩

周三，在有報導稱美國再將一些生物科技公司列入「實體清單」後，中國股市醫藥板塊午後跳水，拖累大盤表現。

據英國《金融時報》報導，美國財政部周四再將8家中國公司列入實體清單，其中包括全球最大的商用無人機製造商大疆創新以及多個生物技術公司，並嚴禁對名單上的公司進行投資和出口技術。

金融時報援引兩名聽取該計劃的知情人士的話進行的以上報導，之後中國股市上保健品股加速拋售，大陸相關股指指數下挫3.2%，香港的情形更糟，恆生健康股指慘跌7.6%。

鑑於中概股在美國市場面臨的不確定性，百濟神州生物醫藥公司周三在上海上市後首日損失，從而影響了整個保健股板塊。

美國商務部計劃周四（12月16日）也「實體清單」上再列入二十多家中國企業，旨在禁止向它們出口技術。而就在幾天前，人工智能初創公司商湯科技在得知被美國列入投資黑名單後，推遲了約7.67億美元的在香港上市計劃。美國譴責是該公司技術的惡性使用造成了人權侵犯。商湯科技譴責對其的指責毫無根據。

報導稱，美國商務部把大疆等公司列入其「中國軍工復合體企業」名單的理由是，這些公司被指參與了對維吾爾族穆斯林的監控。該名單上列有約60家企業。

大疆在一年前因同樣的指責被美國商務部寫上黑名單，榜上有名的公司不能購買美國的技術和元件。當時，大疆發表聲明稱，這種懲罰沒有任何合理性，並稱將繼續在美國出售其產品。大疆在美國擁有較大的市場。

金融時報的報導列出了新上黑名單的公司，它們包括曠視科技、中科曙光、雲從科技、廈門市美亞柏科信息、上海依圖網絡科技、立昂技術、東方網力。

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