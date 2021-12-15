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趙偉國反對建廣和智路收購紫光 指「侵吞國有資產」

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
紫光集團董事長趙偉國反對建廣和智路收購紫光，指「侵吞國有資產」並已實名舉報。清華大學
紫光集團董事長趙偉國反對建廣和智路收購紫光，指「侵吞國有資產」並已實名舉報。清華大學

紫光集團資產重整案確定後，每日經濟新聞報導，健坤集團15日發布聲明，強烈反對建廣和智路聯合資本體收購紫光集團，認為紫光集團的重整方案，將直接造成當期人民幣734.19億元（新台幣3,157億元）的國有資產流失，並已向中紀委等多部門實名舉報。

健坤對紫光集團持股49%，並由趙偉國實際控制，趙偉國同時擔任健坤和紫光集團董事長。

紫光股份等「紫光系」上市公司10日晚間公告，收到紫光集團管理人的告知函，確定智路資產和建廣資產，作為牽頭方組成的聯合體為紫光集團等七家企業實質合併重整戰略投資者。目前重整計畫草案已提交給北京一中院。

大陸科技媒體DeepTech旗下「問芯Voice」報導，趙偉國與中關村融信金融信息化產業聯盟理事長、建廣資產投資評審委員會主席李濱素來有恩怨。 2017年總投資規模達人民幣 30 億的合資公司瓴盛科技成立，且在經歷長達九個月談判與溝通之後，高通與聯芯科技終於以四方合資的方式達成協議。

當時，高通把中低階處理器技術授權給瓴盛科技，直接影響到紫光集團展銳，因此，趙偉國在微信帳號在朋友圈的炮轟，直呼促成此次合資的高通方代表孟璞為買辦，並大力批評建廣資本的李濱。

這次建廣資本和智路聯手擊敗阿里巴巴拿下紫光資產，新仇舊恨加再一起，因而引起紫光趙偉國強力反擊。

健坤集團表示，作為紫光集團的股東，歡迎任何有資金實力的、對大陸積體電路產業產業有信心的、符合大陸政府有關規定的戰略投資者入主紫光集團，但是本次紫光集團的重整方案將直接造成當期人民幣 734.19 億的國有資產流失。

健坤集團已經於 2021 年 12 月 15 日透過郵局向中紀委、國務院辦公廳紀檢組、財政部紀檢組、教育部紀檢組就國有資產流失問題，對紫光公司管理人（即原來的現場工作組）進行實名舉報。並且，健坤集團要求財政部的專業國資機構對紫光集團資本進行評估。

健坤集團發布關於紫光集團重整引進戰略投資過程中涉嫌人民幣734.19億元的國有資產流失的公開聲明。問芯Voice
健坤集團發布關於紫光集團重整引進戰略投資過程中涉嫌人民幣734.19億元的國有資產流失的公開聲明。問芯Voice

人民幣 中紀委 微信 紫光集團 高通

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