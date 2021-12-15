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李克強主持國常會 鬆口增加支農支小再貸款額度

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸國務院總理李克強。新華社
大陸國務院總理李克強。新華社

大陸國務院總理李克強15日主持召開國務院常務會議，會上提出進一步採取市場化方式，加強對中小微企業的金融支持。會議決定，從2022年起，將普惠小微信用貸款納入支農支小再貸款支持計劃管理，原來用於支持普惠小微信用貸款的人民幣4,000億元再貸款額度可以滾動使用，「必要時可再進一步增加再貸款額度。」

據央視報導，會議指出，要貫徹落實中央經濟工作會議精神，要堅持以經濟建設為中心，堅持穩字當頭、穩中求進，做好「六穩」、「六保」工作。

會議坦言，當前中小微企業和個體工商戶面臨的困難很大，要圍繞保市場主體、應對新的經濟下滑壓力，運用市場化辦法加大對中小微企業和個體工商戶的金融支持。

會議決定，從2022年起，將普惠小微信用貸款納入支農支小再貸款支持計劃管理，原來用於支持普惠小微信用貸款的人民幣4,000億元再貸款額度可以滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度。另符合條件的地方法人銀行發放普惠小微信用貸款，可向人民銀行申請再貸款優惠資金支持。

會議指出，實施減稅降費政策要向製造業傾斜，加大研發費用加計扣除、增值稅留抵退稅等政策力度支持企業科技創新和傳統產業改造升級，同時，擴大製造業中長期貸款、信用貸款規模。

會議指出，發展先進製造業，加快製造業數字化轉型，並促進先進製造業和現代服務業深度融合。

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