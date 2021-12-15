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大疆、曠視等8陸企 傳被美國列入投資黑名單

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
大疆、曠視等8陸企傳被美國列入投資黑名單。圖／36氪提供
大疆、曠視等8陸企傳被美國列入投資黑名單。圖／36氪提供

英國金融時報報導，美國財政部將再以所謂「新疆人權狀況」為由，於16日將航拍機龍頭大疆、AI獨角獸曠視等8家陸企，列入所謂的「中國軍工複合體企業」清單。目前該清單約有60家大陸企業，美國投資者被禁止投資清單上的大陸企業。

此外，報導還援引知情人士的話指出，美國商務部預計也將在16日把20多家大陸企業列入「實體清單」，包括部分涉及生物技術的企業。

證券時報報導，受負面消息衝擊，A股和港股相關上市公司全線大跳水。香港市場市值達港幣3,000億元的藥明生物狂跌24%，醫藥研發合約外包（CRO）概念股集體重挫。A股市場藥明康得跌停，皓然醫藥、泰格醫藥、康龍化成等全線暴跌。

先前的制裁物件都是高科技製造業，但這次添加了一些生物技術公司，這一利空是首次出現，因此造成市場恐慌。

而就在幾天前，商湯科技剛被美國財政部列入制裁名單，大陸外交部在回應中表示，美方基於謊言和虛假信息，再次以所謂新疆人權為由，對中方的有關人員和實體實施制裁，這嚴重干涉大陸內政，嚴重違反國際關係基本準則，也嚴重損害中美關係。

美國 新疆 人權

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