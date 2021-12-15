阿里國際站：2022讓全球看見MIT外貿硬實力

阿里巴巴國際站（Alibaba.com）15日公布「去中間化重構供應鏈」、「流量多不如流量好」與「數位化市場需求」等2022三大外貿轉型新思維，盼能持續幫助台灣中小企業導入數位化外貿意識，攜手共創外貿新篇章。

阿里巴巴國際站台灣總經理郭奕麟於台北市進出口商業同業公會舉辦的「創新·新創產業論壇」上指出，2022年將會是電商外貿的黃金發展期，跨境電商去中間化的演變，創造更大的生產者剩餘。而好的平台提供精準目標人群與獲客成本的平衡，阿里巴巴國際站實現「讓天下沒有難做的生意」，期盼能夠幫助台灣中小企業加速導入外貿轉型新思維，創造企業新成長曲線。

調味料公司百鮮企業負責人林裕閔於論壇中分享，透過阿里巴巴國際站數據，百鮮成功找到自身最佳定位，並將商品以系統化方式分類，針對不同目標市場量身訂做。

林裕閔指出，在企業內深植電商DNA後，僅用一年時間就衝破過去15年的總銷售量。

汽車鍍膜材料企業傑盟先進材料總經理陳盈材則表示，藉由阿里巴巴國際站的協助，傑盟成功轉型並擬定了自己的電商方程式，短短4個月內業績就飆升180倍，買家更是覆蓋全球四大洲超過24個市場。

阿里巴巴國際站「2022 三大外貿轉型新思維」之一的「去中間化重構供應鏈，降低傳統外貿鏈路成本創造買賣雙贏」，指的是傳統的外貿鏈路中，商品從外銷廠家到終端消費者手中需經過進出口商、批發商、零售商等重重關卡，增加不少額外的成本。

阿里巴巴國際站則提供去中間化的跨境電商貿易鏈路，企業可透過跨境電商平台直接接觸來自世界各地的買家，減少中間成本的開銷，除了讓買家以更實惠的價格購買產品，同時也提高賣家的利潤，創造雙贏。

在「流量多不如流量好，鎖定精準目標客群降低獲客成本」方面，面對流量快速增加的跨境外貿電商市場，如何降低獲客成本已成為企業拓展藍海商機的重要關鍵。

阿里巴巴國際站針對商家提供市場定向引流服務，幫助企業鎖定核心市場持續提升買家品質和需求密度，並以買家畫像分析及分層服務，提升客戶目標人群的精準性，持續以優質流量降低商家的獲客成本。

在「數位化市場需求，讓跨境電商成精準『市場溫度計』」方面，阿里巴巴國際站市場數據顯示，全球流量紅利關鍵來自於零售商的快速成長，其中更有逾半買家偏好採購能快速發貨的品項，尤以新興國家佔比最高。

郭奕麟指出，中小企業若能活用跨境電商思維洞察平台數據，就能用數據描繪出市場需求，讓阿里巴巴國際站成為「市場溫度計」，精準利用每一分資源讓效益最大化。