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大陸國家統計局：高負債房產企業風險上升

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
大陸高負債房產企業的風險仍在上升。圖為福州一處興建中的建案。中新社
大陸高負債房產企業的風險仍在上升。圖為福州一處興建中的建案。中新社

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉15日表示，部分城市受人口流出、經濟發展困難等多重因素影響，大陸房地產市場放緩壓力有所增加，一些前期依靠高負債盲目擴張的房地產企業債務風險上升。

付凌暉指出，儘管存在這些問題，大陸房地產行業穩定發展仍然具備較多有利條件，例如經過市場調整，市場參與者更加理性，房地產長效機制也在逐步完善。

大陸國家統計局公布的數據顯示，受拿地開工減速、竣工銷售加速、房地產行業加速去庫存影響，今年前11個月全大陸房地產開發投資人民幣13兆7,314億元，年增6.0%，較前10月增幅7.2%有所下滑。前11月房地產開發企業到位資金年增7.2%，增幅創一年新低。

路透報導，付凌暉表示，房地產行業是國民經濟的重要組成部分，對生產、投資、消費都有著重要影響。同時，也和人民生活息息相關，關係到百姓安居、生活幸福。

他指出，下階段還是將堅持「房住不炒」的定位，堅持購租並舉，加快發展長租房市場，推進保障性住房建設，支援商品房市場更好滿足購房者合理住房需求，因城施策，促進房地產業良性循環和健康發展。

上周結束的中共中央經濟工作會議重新明確這一主基調，並提出要加強預期引導，探索「新的發展模式」，並要求正確認識和把握防範化解重大風險，壓實「企業自救主體責任」，透露出對恒大等類似風險事件的監管處置思路。

今年9月以來，以中國恒大、佳兆業等為代表的房企債務暴雷事件頻傳，重創投資者信心，市場普遍預期2022年大陸房價還將進一步下滑。

房地產 恒大

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