快訊

8年婚爆婚變！王力宏首發聲證實：決定分開生活

陸國家統計局：經濟面臨三重壓力 但經濟向好態勢不變

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
中國大陸國家統計局發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉。（取自中國大陸國新網）
中國大陸國家統計局發言人、國民經濟綜合統計司司長付凌暉。（取自中國大陸國新網）

中國大陸國家統計局於12月15日發布最新統計數據，統計局發言人付淩輝表示，從數據可以看到中共中央經濟工作會議所揭示的三重壓力，不過中國經濟長期向好的態勢沒有改變。

付淩暉表示，中央經濟工作會議作出了中國經濟發展面臨「需求收縮」、「供給衝擊」、「預期轉弱」等三重壓力判斷，而從統計數據來看，也清晰地反映了這三重壓力和經濟的下行壓力。

在需求部分，中國大陸11月社會消費品零售總額年增3.9%，預期4.7%，前值4.9%。1至11月，中國大陸社會消費品零售總額年增13.7%，預期13.8%，1至10月則為14.9%。

付淩輝表示，社會消費品增速由年初的兩位數增長回落到個位數，兩年平均增速也由3月的增長6.3%回落至8月的增長1.5%，近兩個月雖有改善，但仍處於較低水平。

此外，投資的年增率同樣由年初的兩位數增長回落至個位數增長，兩年平均增速整體上也出現回落態勢。消費與投資增速的放緩，反映了需求收縮的變化。

在供給部分則面臨包括：國際大宗商品價格上漲，中國大陸國內能源和金屬供給偏緊，汽車等部分行業缺乏晶片，以及工業生產者出廠價格（PPI）漲幅連續擴大。

付淩輝表示，中國大陸經濟存在下行壓力。從經濟增長數據來看，第1、2、3季國內生產總值兩年平均增速分別為5%、5.5%和4.9%，第3季經濟增速回落比較明顯，反映經濟增長承壓。

他強調，儘管中國經濟存在三重壓力，但也要看到，中國經濟長期向好的基本面沒有變，隨著宏觀政策調節力度加大、保供穩價政策繼續呈現成效、持續擴大內需，企業預期有望保持總體穩定。

延伸閱讀

大陸規劃 建四橫四縱冷鏈物流

OPPO自研晶片 台積助攻

緩解陸地交通 大陸首條磁浮空軌「興國號」在武漢投放

OPPO首款自研晶片MariSilicon X正式發布：定位影像專用NPU

相關新聞

傳美國考慮更嚴厲限制中芯 防獲取先進技術

彭博引述消息人士話指出，美國政府正在考慮對中國大陸最大晶片製造商中芯國際實施更嚴厲的制裁，以限制中國大陸獲取先進技術。

審查3,000張簡報 華郵揭華為參與中國大陸五項監控項目

華盛頓郵報審查3,000張華為提供給供應商的簡報所做的一篇調查報導指出，華為以技術協助中共透過聲音識別個人、跟蹤政治人物...

愛奇藝調漲會員價最高達20% 稱低價影響行業發展

大陸影音播放平台「愛奇藝」在今年10月宣布取消「超前點播」後，15日再宣布會員會費漲價。愛奇藝表示，價格太低會影響行業生...

大陸國家統計局：高負債房產企業風險上升

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉15日表示，部分城市受人口流出、經濟發展困難等多重因素影響，大陸房地產市場放緩壓力有所增加...

為釐清財務情形 工作組要求恒大暫停處置資產

中國恒大集團債務違約後，廣東省派駐工作組進駐，內部同時成立風險化解委員會。據報導，工作組近日已要求恒大暫停處置資產，準備...

陸國家統計局：經濟面臨三重壓力 但經濟向好態勢不變

中國大陸國家統計局於12月15日發布最新統計數據，統計局發言人付淩輝表示，從數據可以看到中共中央經濟工作會議所揭示的三重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。