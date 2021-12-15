陸國家統計局：經濟面臨三重壓力 但經濟向好態勢不變

中國大陸國家統計局於12月15日發布最新統計數據，統計局發言人付淩輝表示，從數據可以看到中共中央經濟工作會議所揭示的三重壓力，不過中國經濟長期向好的態勢沒有改變。

付淩暉表示，中央經濟工作會議作出了中國經濟發展面臨「需求收縮」、「供給衝擊」、「預期轉弱」等三重壓力判斷，而從統計數據來看，也清晰地反映了這三重壓力和經濟的下行壓力。

在需求部分，中國大陸11月社會消費品零售總額年增3.9%，預期4.7%，前值4.9%。1至11月，中國大陸社會消費品零售總額年增13.7%，預期13.8%，1至10月則為14.9%。

付淩輝表示，社會消費品增速由年初的兩位數增長回落到個位數，兩年平均增速也由3月的增長6.3%回落至8月的增長1.5%，近兩個月雖有改善，但仍處於較低水平。

此外，投資的年增率同樣由年初的兩位數增長回落至個位數增長，兩年平均增速整體上也出現回落態勢。消費與投資增速的放緩，反映了需求收縮的變化。

在供給部分則面臨包括：國際大宗商品價格上漲，中國大陸國內能源和金屬供給偏緊，汽車等部分行業缺乏晶片，以及工業生產者出廠價格（PPI）漲幅連續擴大。

付淩輝表示，中國大陸經濟存在下行壓力。從經濟增長數據來看，第1、2、3季國內生產總值兩年平均增速分別為5%、5.5%和4.9%，第3季經濟增速回落比較明顯，反映經濟增長承壓。

他強調，儘管中國經濟存在三重壓力，但也要看到，中國經濟長期向好的基本面沒有變，隨著宏觀政策調節力度加大、保供穩價政策繼續呈現成效、持續擴大內需，企業預期有望保持總體穩定。