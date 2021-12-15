11月投資、消費均不如預期 中國經濟復甦動能恐趨弱

受新冠疫情再度出現多點散發、頻發，影響中國大陸投資、消費表現。中國大陸國家統計局公布，前11月固定資產投資年增5.2%，創年內最低水準；11月社會消費品零售總額年增3.9%，則為年內次低。但11月規模以上工業增加值年增3.8%，創三個月高位。

分析認為，總體來看，中國大陸工業站穩，但內需仍有壓力，需求收縮顯然較供給衝擊更為嚴重、更為持久，經濟復甦動能有一定程度的趨弱；但隨著官方「穩字當頭」的宏觀政策的釋放，預計明年第1季經濟總體將維持平穩態勢。

中國大陸國家統計局公布11月工業增加值，年增3.8%，比上月加快0.3個百分點，為連續兩個月加快。

11月社會消費品零售總額人民幣4兆103億元，年增3.9%；累計前11月消費品零售總額年增13.7%。

路透報導，中國大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從統計數據來看，清晰地反映了經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，社會消費品零售總額增速由年初的兩位數增長回落到個位數，處在較低水準，投資增速同樣也回落至個位數增长，都反映了需求收縮的變化，製造業和服務業也都有預期轉弱的情況。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，經濟復甦動能趨弱，所以中共中央經濟工作會議要求明年宏觀政策穩健有效、穩字當頭還是很有必要的。

上海證券宏觀分析師胡月曉認為，受益於外貿發展，工業運行較為平穩；消費仍然受到疫情影響而處於低迷態勢，投資增長仍未完全恢復；整體水準仍低於疫情前，作為經濟第一增長動力的投資仍有發展空間，未來經濟增長重點仍在投資。

彭博表示，總體來看，房地產以及相關產業調整仍將持續，對於中國經濟構成較大壓力，但中國大陸仍在轉型期，向新科技、新能源轉型的方向不會改變。中國大陸官方已公布相關「托底」措施，央行也降準應對經濟緩，預計明年第1季中國經濟總體可望維持平穩態勢。