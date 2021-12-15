快訊

8年婚爆婚變！王力宏首發聲證實：決定分開生活

聽新聞
test
0:00 / 0:00

11月投資、消費均不如預期 中國經濟復甦動能恐趨弱

聯合報 / 記者林宸誼╱即時報導
為進一步刺激消費，廣州近期推出「Young城Yeah市（諧音「羊城夜市」）冬日盛惠」廣州夜間消費節活動。新華社
為進一步刺激消費，廣州近期推出「Young城Yeah市（諧音「羊城夜市」）冬日盛惠」廣州夜間消費節活動。新華社

受新冠疫情再度出現多點散發、頻發，影響中國大陸投資、消費表現。中國大陸國家統計局公布，前11月固定資產投資年增5.2%，創年內最低水準；11月社會消費品零售總額年增3.9%，則為年內次低。但11月規模以上工業增加值年增3.8%，創三個月高位。

分析認為，總體來看，中國大陸工業站穩，但內需仍有壓力，需求收縮顯然較供給衝擊更為嚴重、更為持久，經濟復甦動能有一定程度的趨弱；但隨著官方「穩字當頭」的宏觀政策的釋放，預計明年第1季經濟總體將維持平穩態勢。

中國大陸國家統計局公布11月工業增加值，年增3.8%，比上月加快0.3個百分點，為連續兩個月加快。

11月社會消費品零售總額人民幣4兆103億元，年增3.9%；累計前11月消費品零售總額年增13.7%。

路透報導，中國大陸國家統計局新聞發言人付凌暉表示，從統計數據來看，清晰地反映了經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，社會消費品零售總額增速由年初的兩位數增長回落到個位數，處在較低水準，投資增速同樣也回落至個位數增长，都反映了需求收縮的變化，製造業和服務業也都有預期轉弱的情況。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉表示，經濟復甦動能趨弱，所以中共中央經濟工作會議要求明年宏觀政策穩健有效、穩字當頭還是很有必要的。

上海證券宏觀分析師胡月曉認為，受益於外貿發展，工業運行較為平穩；消費仍然受到疫情影響而處於低迷態勢，投資增長仍未完全恢復；整體水準仍低於疫情前，作為經濟第一增長動力的投資仍有發展空間，未來經濟增長重點仍在投資。

彭博表示，總體來看，房地產以及相關產業調整仍將持續，對於中國經濟構成較大壓力，但中國大陸仍在轉型期，向新科技、新能源轉型的方向不會改變。中國大陸官方已公布相關「托底」措施，央行也降準應對經濟緩，預計明年第1季中國經濟總體可望維持平穩態勢。

疫情

延伸閱讀

大陸規劃 建四橫四縱冷鏈物流

健和興 前11月每股賺6.36元

國碩 11月每股虧0.09元

若美無節制打台灣牌 周志懷：北京將加速解決台灣問題

相關新聞

傳美國考慮更嚴厲限制中芯 防獲取先進技術

彭博引述消息人士話指出，美國政府正在考慮對中國大陸最大晶片製造商中芯國際實施更嚴厲的制裁，以限制中國大陸獲取先進技術。

審查3,000張簡報 華郵揭華為參與中國大陸五項監控項目

華盛頓郵報審查3,000張華為提供給供應商的簡報所做的一篇調查報導指出，華為以技術協助中共透過聲音識別個人、跟蹤政治人物...

愛奇藝調漲會員價最高達20% 稱低價影響行業發展

大陸影音播放平台「愛奇藝」在今年10月宣布取消「超前點播」後，15日再宣布會員會費漲價。愛奇藝表示，價格太低會影響行業生...

大陸國家統計局：高負債房產企業風險上升

大陸國家統計局新聞發言人付凌暉15日表示，部分城市受人口流出、經濟發展困難等多重因素影響，大陸房地產市場放緩壓力有所增加...

為釐清財務情形 工作組要求恒大暫停處置資產

中國恒大集團債務違約後，廣東省派駐工作組進駐，內部同時成立風險化解委員會。據報導，工作組近日已要求恒大暫停處置資產，準備...

陸國家統計局：經濟面臨三重壓力 但經濟向好態勢不變

中國大陸國家統計局於12月15日發布最新統計數據，統計局發言人付淩輝表示，從數據可以看到中共中央經濟工作會議所揭示的三重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。